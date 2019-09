Emotionele dag voor ouders Romy, minister belooft onderzoek naar zwaarder straffen

De petitie die was opgesteld door de ouders van Romy en de ouders van de vermoorde Nick en Savannah werd bijna 90.000 keer ondertekend.

De ouders pleiten voor de mogelijkheid om minderjarigen bij ernstige misdrijven als moord hogere straffen op te kunnen leggen. Nu is de hoogste straf 1 jaar cel plus een PIJ-maatregel (ook wel jeugd-TBS genoemd) van maximaal 7 jaar. De ouders willen dat er minimaal 2 tot maximaal 5 jaar cel opgelegd wordt. Bovendien zou voor 16- tot 18-jarigen sneller een volwassenenstraf opgelegd moeten kunnen worden. Nu gebeurt dat in zeer uitzonderlijke gevallen.

Onderzoek

De minister leek aanvankelijk weinig te voelen voor wijziging van de huidige wetgeving. Tijdens de commissievergadering van de Tweede Kamer-commissie Justitie en Veiligheid bleken diverse partijen wel te voelen voor de mogelijkheid om hogere straffen op te kunnen leggen. Dekker beloofde daarop een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).

In het onderzoek zal onder meer gekeken worden naar de effecten van strenger straffen in andere landen. Ook zal de praktijk in het Nederlandse jeugdstrafrecht bekeken worden.

Voor de ouders van Romy, Nick en Savannah was het al met al een emotionele dag. De moeder Romy was na afloop van de behandeling in de Kamer-commissie in tranen. De vader van Romy liet weten met een 'redelijk goed gevoel' naar huis te gaan. Tijdens de commissievergadering bleken onder meer CDA en VVD voor hogere straffen te zijn.

Het onderzoek van het WODC moet eind 2020 afgerond zijn.

