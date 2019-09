Duno in Oosterbeek uitgeschakeld in bekertoernooi, geen Willem II

In Oosterbeek delft Duno het onderspit in de beker (foto omroep Gelderland)

door Richard van der Made

Het duel werd gespeeld op het terrein van OVC'85 in Oosterbeek omdat Duno in Doorwerth niet beschikt over voldoende licht rondom het veld. Al na drie minuten lag de bal in het net bij keeper Patrick ter Mate. De rappe Delano Sante scoorde via de paal.

Hoofdklasser Duno, een verzameling van voormalige profs van onder meer De Graafschap, NEC en Vitesse, begon zwak aan het bekerduel. Fysiek was Quick de Gelderse ploeg de baas. Ook op snelheid werd de ploeg van trainer Roy de Haan, met als assistent Purrel Fränkel, regelmatig geklopt.

Huntelaar

Het eerste gevaar van de thuisploeg kwam pas na een kwart wedstrijd via Koen Huntelaar, een neef van Ajacied en Achterhoeker Klaas Jan Huntelaar. Enkele minuten later was het wel raak. Een vrije trap van Roy Talsma werd door de muur aangeraakt en het was 1-1. Vervolgens kwam Duno twee maal goed weg met kopballen op de lat

Nog voor rust maakte opnieuw Asante er 0-2 van voor Quick, dat in de Derde Divisie een niveautje hoger speelt en ook meer traint dan Duno. De overtuiging ontbrak bij de ploeg die met spelers als Jochem Jansen (De Graafschap) en Sherwin Grot (NEC, Vitesse) over veel betaald voetbal ervaring beschikt.

In de tweede helft kwam Duno beter voor de dag, maar was het lastig kansen creëren. In de stromende regen liep Quick uiteindelijk uit naar 1-3 door een goal van Kouwenhoven. Invaller Ali kreeg nog een enorme kans in de slotfase. In de slotminuut van de officiële speeltijd bepaalde de plichtmatig spelende Grot de eindstand op 2-3. Met als gevolg dat Willem II niet de volgende tegenstander van Duno zal zijn