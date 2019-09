'Vervuilde grond verdwijnt in Gelderse natuurplassen'

In meerdere Gelderse natuurplassen waar zand is gewonnen, is de afgelopen tien jaar minstens 100 miljoen kubieke meter vervuilde grond en bagger gestort. Handhaving en controle op het storten schieten ernstig tekort, blijkt uit onderzoek van Zembla, onderzoekscollectief SPIT en Follow the Money.

Al meer dan tien jaar worden in Nederland in voormalige zandwinningsplassen zand en licht vervuilde bagger gestort. In heel het land gaat het om zeker zestig natuurplassen. In onze provincie worden de plas Over de Maas bij Alphen, de Grote Veenderplas in Ede, de Ingensche Waarden in de gemeente Buren, de Rosanderpolder bij Arnhem en de Gamerensche Waarden bij Gameren genoemd. In al deze plassen kwam volgens Zembla ongeoorloofde rotzooi terecht, maar de regelgeving en de controle daarop ontbrak.

'Doe maar of je neus bloedt'

Bij de plas in Gameren weigerde een baggeraar aanvankelijk een illegale partij bagger met asbest te storten, maar een toezichthouder adviseerde hem het toch maar wel te doen. 'Breng maar gewoon weg en doe maar of je neus bloedt', werd hem gezegd.

De Nederlandse wetgeving staat het storten van ‘licht verontreinigde grond’ in voormalige zandwinplassen toe. Het zou goed voor de natuur zijn om plassen minder diep te maken. In de rest van Europa is dit strikt verboden. 'In Nederland hebben we iets bedacht waardoor het wel kan, en dat noemen we dan ‘nuttige toepassing'', zegt een baggeraar.

'Verondiepen is verdienmodel geworden'

Het storten van licht verontreinigde grond en bagger in voormalige zandwinplassen was oorspronkelijk bedoeld als oplossing voor het overschot aan bagger. Dat ontstond door het project Ruimte voor de Rivier waarbij grote rivieren werden verbreed en uitgediept om overstromingen te voorkomen. Maar inmiddels zijn er meer zogenoemde verondiepingsprojecten dan er bagger is. Het is een verdienmodel geworden, stelt Zembla. Daarom wordt er nu ook bagger uit het buitenland gehaald.

De Nijmeegse ecoloog Piet-Jan Westendorp doet nu in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar het verondiepen. Dat onderzoek zal pas in 2021 afgelopen zijn, maar Westendorp durft het nu al wel aan om te stellen dat het echt niet goed is voor de natuur. Daarom adviseert hij staatssecretaris Stientje van Veldhoven om direct te stoppen met de verondiepingen, totdat de resultaten van zijn onderzoek bekend zijn.

