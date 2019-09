Silvolde geeft deelname KNVB-Beker uit handen

Silvolde - dat vorig jaar in de nacompetitie een tweeluik verloor van Goes - kwam in de openingsfase direct goed weg, toen een bal van de doellijn werd gehaald. Dat schudde de ploeg van trainer Dennis van Beukering wakker. Aanvaller Wout Blasman was daarna direct dreigend en Jael Krosse peerde de bal net over op aangeven van de spits.

Sylvio Hage had de 0-1 op de schoen voor de Zeeuwen, maar schoof net naast. Uit het niets schoot Blasman de thuisploeg vervolgens tien minuten voor rust met een schuiver op 1-0 voorsprong.

Te Kaat met de 2-0

Tien minuten na de thee verdubbelde Silvolde de voorsprong zelfs. Invaller Jorik te Kaat tikte na een voorzet van de flank binnen. Daarmee leek er niets aan de hand voor de hoofdklasser, tot Hage halverwege de tweede helft na een fraaie solo de aansluitingstreffer voor de Zeeuwen maakte.

Trainer Dennis van Beukering van Silvolde met de laatste aanwijzingen. Foto: Omroep Gelderland

Goes leefde op en kwam enkele minuten voor het eind zelfs op gelijke hoogte. Nguyen Hieposs maakte de 2-2. Silvolde wilde vervolgens een penalty, maar in plaats daarvan ging de bal in de slotminuut aan de andere kant op de stip. Invaller Steve Schalkwijk faalde niet (2-3), waardoor de droom van Silvolde in duigen viel.

'Het is stil in de kleedkamer'

‘Dit is zo ongelofelijk zuur, zeker zo in de slotminuut', zegt spits Wout Blasman. 'Het is stil in de kleedkamer. Ik zag Henk de Jong van Cambuur hier in de hoek staan, het was natuurlijk geweldig geweest als we daar tegen konden spelen. Het is niet anders.’

Zie ook: De Treffers stoot door naar hoofdtoernooi KNVB-Beker