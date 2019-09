Gelderland kent relatief weinig moord en doodslag

Gelderland behoort tot de veiligste provincies als het gaat om moord of doodslag. In de periode 2014 tot en met 2018 stierven in totaal 42 mensen in onze provincie door zo'n oorzaak. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het ging daarbij om 25 mannen en 17 vrouwen. Afgezet naar het inwoneraantal komt Gelderland daarmee uit op 0,4 slachtoffers per 100.000 inwoners. In Drenthe (0,4 slachtoffers per 100.000 inwoners) en Groningen (0,5 slachtoffers per 100.000 inwoners) waren de cijfers over dezelfde periode identiek of vergelijkbaar.

In Noord-Holland en Flevoland komen relatief gezien de meeste mensen om het leven door moord en doodslag. In Noord-Holland ligt het aantal op 1,1 per 100.000 inwoners, in Flevoland is dat 1,0 inwoners per 100.000.

Terug naar niveau 2016 en 2015

In 2018 is het aantal mensen dat is omgekomen door moord of doodslag in heel ons land gedaald. In 2018 werden 119 mensen van het leven beroofd, tegenover 158 in het jaar daarvoor. Hoeveel personen in 2018 in Gelderland om het leven kwamen door moord en doodslag is niet bekend.

Met de daling naar 119 slachtoffers van moord en doodslag in heel Nederland in 2018 zakt het aantal weer terug naar het niveau van 2015 en 2016. Sinds het begin van deze eeuw is het aantal slachtoffers gehalveerd, stelt het CBS.

De provincies met de meeste slachtoffers van moord en doodslag tussen 2014 en 2018 (cijfers via CBS en LocalFocus):

Provincie Aantal slachtoffers 2014-2018 Zuid-Holland 155 personen Noord-Holland 151 personen Noord-Brabant 105 personen Overijssel 44 personen Gelderland 42 personen Limburg 38 personen Utrecht 36 personen Friesland 22 personen Flevoland 22 personen Groningen 14 personen Zeeland 12 personen Drenthe 10 personen

Bekijk hieronder hoeveel slachtoffers van moord en doodslag er tussen 2014 en 2018 vielen in alle provincies van Nederland, evenals het percentage slachtoffers per 100.000 inwoners.