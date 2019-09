Noodkreet van panseksuele Anouk uit Bemmel vindt gehoor

De gemeente Lingewaard zet in op specifiek LHBT-beleid. De Bemmelse Anouk Vermeer deed daar eerder een oproep voor in de gemeenteraad. Ze heeft zich in haar geboortedorp nooit vrij gevoeld om uit de kast te komen.

door Sven Strijbosch

'Ik had graag gezien dat er meer mensen waren zoals ik, dat het oké was om te zijn wie ik ben. Dat heb ik in Bemmel totaal niet gehad', zei de panseksuele Anouk eerder tegen Omroep Gelderland. Ze valt als panseksueel op een persoon en daarbij maakt het niet uit of iemand een meisje, een jongen of iets ertussenin is.

Zie ook: Roep om beter LHBT-beleid in kleine gemeenten

Reeks maatregelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten vier keer per jaar de regenboogvlag te gaan hijsen. Dat gebeurt onder meer op Valentijnsdag en Coming Out Day. In de uitingen van de gemeente zal vaker aandacht worden besteed aan diversiteit. Daarnaast is er in oktober een speciale, gemeentelijke themabijeenkomst rondom Coming Out Day.

'Veel organisaties en verenigingen denken dat ze voldoende open en veilig zijn voor iedereen. LHBT‘ers missen vaak de ruimte om vanuit een vereniging, de school, de zorg of op het werk zichzelf te kunnen zijn', stelt de gemeente.

Gehoor aan wens

De maatregelen zijn de wens van Anouk. 'Het gaat om een stukje zichtbaarheid. Dat de gemeente erkent: deze mensen horen ook bij onze gemeente. Dat kan om hele simpele dingen gaan. Bijvoorbeeld een lesbisch koppel in de gemeentegids of een vlag met Coming Out Day', stelt ze. Daar wordt nu gehoor aan gegeven.

Het COC, de belangenvereniging voor LHBT'ers, vindt het beleid van veel gemeenten onder de maat. 'Gemeenten doen vrij weinig. Er is wel een verschil tussen grote en kleine gemeenten', vertelt Janneke van Maanen van COC Midden-Gelderland. 'We willen specifiek beleid voor onze gemeenschap. Daar ontbreekt het aan in veel gemeenten.'