Onderzoeksresultaten snelheidsverlaging N348 bekend

De snelheidsverlaging op de N348 (Zutphenseweg) heeft - zoals bedoeld - geleid tot lagere snelheden en minder inhaalbewegingen. Dat is de belangrijkste conclusie uit de proef op de weg tussen Eefde en Gorssel. Of het er ook echt veiliger is geworden, valt volgens de provincie minder makkelijk vast te stellen. Het 'voelt' wel veiliger.

De provincie Gelderland startte vorige jaar een proef met het verlagen van de snelheid. Een half jaar lang mocht er maar 60 kilometer per uur worden gereden op het stuk weg waar nu 80 km/u al weer de norm is. Bewoners van de weg vragen al jaren aandacht voor de verkeersveiligheid in de straat.

Uit de resultaten van de proef, die nu bekend zijn gemaakt, blijkt dat de gemiddelde snelheid tussen de 11 en 14 kilometer per uur afneemt. Zowel omwonenden als gebruikers van de weg zeggen dat het ook echt opvalt, die lagere snelheid. Maar waar bewoners er bij mee zijn, balen weggebruikers juist dat ze het gaspedaal niet dieper in kunnen trappen. Het scheelt gemiddeld ongeveer 25 seconden of je op het stuk weg 80 of 60 km/u rijdt.

Positief effect

Er is volgens de provincie verder een positief effect op het aantal inhaalbewegingen, de snelheidsverschillen en de geluidshinder. Maar of het er nu echt veiliger op werd is minder eenduidig. De onderzochte periode was volgens de provincie te kort om iets zinnigs te zeggen over een eventuele daling van het aantal ernstige ongelukken. Duidelijk is wel dat zich in het half jaar van de proef geen grote ongelukken voordeden.

De snelheid op de weg was eerst 80 kilometer per uur, tijdens de proef was het 60 en nu is het weer 80. Het is onbekend wanneer de provincie een besluit neemt over de snelheid op de weg. Duidelijk is wel dat een voorgenomen aanpak van een gevaarlijke kruising is opgeschort door het stikstofbesluit van de Hoge Raad.

Zie ook: Weer met 80 km/u over de N348: 'Het was een verademing'