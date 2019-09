Crash bommenwerper herdacht: 'Het been van de piloot lag voor de deur'

door Sven Strijbosch

De Petruskerk zat woensdagmiddag helemaal vol. Jaarlijks worden er oorlogsslachtoffers herdacht, maar dit jaar werd specifiek stilgestaan bij de vliegtuigcrash van 75 jaar geleden. De slachtoffers waren vier bewoners en drie bemanningsleden van het toestel.

Beluister hier de reportage (de tekst gaat daaronder verder):

'Op 25 september 1944, de laatste dag van Operatie Market Garden, voerden de geallieerden een bombardement uit op Duits luchtafweergeschut in Schaarsbergen, dat de evacuatie van Britse troepen uit Oosterbeek kon hinderen', valt te lezen op de onthulde gedenkplaat. In Hees kwam een bommenwerper brandend neer door een aanval van de Duitsers.

'We vlogen de kamer in'

Ooggetuige Riet Las (100) weet het nog als de dag van gisteren. Ze was aan het vegen voor de deur van de bakkerij van haar ouders toen ze het vliegtuig aan hoorde komen. 'We vlogen de huiskamer in, onder de tafel. Toen hoorde ik een vreselijke klap', vertelt ze.

'De vleugel lag op de serre en het been van de piloot voor de deur. Het was een verschrikking, dat zal ik nooit vergeten', vervolgt de vrouw. Ze was een van de bijzondere gasten bij de herdenking. Ook diverse Britse nabestaanden waren naar Nijmegen afgereisd om de ceremonie bij te wonen.

Bekijk het verhaal van Riet Las (de tekst gaat verder onder de video):

Eer bewijzen

De speciale gedenkplaat herinnert aan de vreselijke crash. Belangrijk, zo vindt onder meer de Nijmeegse burgemeester. 'Ik vind het heel belangrijk om eer te betuigen aan al die slachtoffers en familieleden. Daarnaast zijn het goede momenten om te beseffen: dit willen we niet meer', benadrukt Bruls.

Naast het gedenkteken lazen kinderen van een nabijgelegen school de namen van slachtoffers voor in de kerk. Om 17.20 uur, hetzelfde tijdstip als de crash in 1944, vloog er wederom een vliegtuig over.

Foto: Omroep Gelderland