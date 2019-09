'Als er niet snel iets gebeurt, valt hier straks de eerste dode'

Je mag er 60 kilometer per uur rijden, maar veel auto's rijden regelmatig harder op de Garderbroekerweg. En dat terwijl de weg relatief smal is en je moeilijk kan uitwijken. Geen pretje als je er met de fiets overheen wilt. Dat merkt ook Rikie de Jong uit Kootwijkerbroek. 'Ik zeg regelmatig tegen mijn man dat het een wonder is dat er nog geen doden zijn gevallen. De weg is levensgevaarlijk. Hij is te smal en ze rijden er keihard.'

Slechte staat

Bovendien verkeert de weg ook nog eens in slechte staat, vinden buurtbewoners: 'De bermen zijn slecht. Als je daar met je fietsband in komt, dan ga je over de kop', legt Cor Fraanje uit. 'Mijn vrouw en ik hebben al regelmatig fietsers opgelapt die zijn gevallen. De gemeente Barneveld heeft wel wat oplapwerk gedaan, maar dat is niet genoeg. De weg moet nu eens goed aangepakt worden.'

Reactie gemeente

De gemeente laat weten dat ze het probleem kennen en dat de weg volgend jaar wordt aangepakt: 'In 2020 gaan we de grasbetontegels definitief vervangen door een gesloten betonnen strook. De planning was om dit pas te doen bij het vervangen van het nog in goede staat verkerende asfalt. Voor ons staat de veiligheid van de weggebruiker centraal, daarom hebben we het vervangen van de grasbetontegels naar voren gehaald.'

Cor Fraanje vindt dat de gemeente nu ook echt iets moet doen. 'Er is genoeg gepraat, het is tijd voor actie. Niet lullen, maar poetsen zeggen ze in Rotterdam en dat vinden we hier ook. Er moet snel iets gebeuren, anders valt hier straks de eerste dode.'