Honden zorgen voor glimlach bij demente verpleeghuisbewoners

Met zijn scootmobiel scheurt Jeroen Hilhorst over het hondenveld. Een stuk of negen honden rennen kwispelend en blaffend achter hem aan. Jeroen heeft samen met zijn vrouw al jaren een uitlaatservice als hij getroffen wordt door een CVA, Cerebro Vasculair Accident. Na zijn beroerte is het voor Jeroen lastig om te lopen en moest er gezocht worden naar een oplossing voor het uitlaten van zijn oppashonden. ‘Ik kon niet meer met de honden mee naar de uiterwaarden’, vertelt Jeroen.

De deal: elke dag bij de bewoners langs

‘Honden zijn mijn hobby, mijn passie, mijn alles en bovendien mijn broodwinning. Min of meer per ongeluk hebben we dit veld ontdekt. Mijn vrouw werkt bij dezelfde zorggroep dus we hadden al contacten met het verpleegtehuis. Toen wij ons voorstel deden om op het leegstaande grasveld ons uitlaatservice te beginnen en er een speelveld van te maken was Zorggroep Maas & Waal direct enthousiast. Met als deal dat we iedere dag met de honden bij de bewoners langs zouden gaan'.

'Het is natuurlijk een fantastisch item om zo vlakbij bewoners met dementie te brengen. Heel veilig, de bewoners kunnen komen kijken, wij kunnen de honden uitlaten, we kunnen spelen met de honden en de honden kunnen lekker ravotten met elkaar. Het is echt iedere dag weer een feest voor ons. Ook als het slecht weer is’, lacht Jeroen.

Bron: Omroep Gelderland

Thea van Husen loopt met twee mensen achter een rollator het Klein Waelwick uit. ‘Gaan we even lekker honden aaien’, zegt ze tegen de man naast haar. Thea is leidinggevende bij het verpleegtehuis en ziet ook dat de Hondenheuvel een mooi effect heeft op de bewoners. ‘We weten dat dieren heel veel doen voor mensen met dementie. Mensen worden daar vrolijk van. Jeroen of andere vrijwilligers komen twee keer per dag langs met de honden bij de bewoners en dat is heel waardevol om te zien. Je ziet dat er verhalen los komen en dat ze meer interactie met elkaar krijgen’.

Om iedere dag met de honden langs de bewoners te gaan en om de Hondenheuvel te onderhouden is Jeroen op zoek naar meer vrijwilligers.

