Fel debat in Staten: 'Geen Songfestivaldeal met Vitesse'

De provincie Gelderland heeft geen Songfestivaldeal met Vitesse gesloten met als inzet het kettingbeding van GelreDome te halen. Dat zegt gedeputeerde Jan Markink in een debat in Provinciale Staten.

door Gerwin Peelen

De provincie stelde ooit een boete van 11,3 miljoen euro in om te voorkomen dat Vitesse GelreDome in handen zou krijgen. De provincie hoopte op die manier dat het stadion multifunctioneel zou blijven. Inmiddels heeft de provincie geen bezwaar, mits er aan voorwaarden wordt voldaan.

Het debat werd aangevraagd door D66, Forum voor Democratie, de SP en de Partij voor de Dieren. Coalitiepartijen noemden het debat een zwaar middel en vielen massaal over de titel van het debatverzoek: 'Staten niet geïnformeerd over kettingbeding GelreDome.' Volgens de VVD, SGP en de ChristenUnie is er - als de Staten onjuist zijn geïnformeerd - dan maar één mogelijkheid. 'Als u dit zegt, dan is er maar één optie; een motie richting het college.'

Brief met boete dag na besluit

In een besloten vergadering op 3 juli gingen de Gelderse Staten akkoord met een bid om het Songfestival naar GelreDome te halen. Vitesse had tijdens gesprekken over het beschikbaar stellen van het stadion aangegeven meer duidelijkheid te willen over de boete die moet verhinderen dat de club het stadion koopt. Een brief met informatie daarover werd op 4 juli - een dag na het akkoord van PS - verstuurd.

Volgens Markink zijn de brief over het kettingbeding en de organisatie van het Songfestival twee losstaande zaken. 'Vitesse ligt hier heel gevoelig, dan ben je echt wel op je hoede. Als provincie Gelderland hebben wij geen koppeling gemaakt tussen het festival en, aan de andere kant, het kettingbeding. Er zijn geen toezeggingen gedaan', aldus Markink.

Volgens de gedeputeerde lag de vraag van Vitesse al vanaf het voorjaar op de mat. D66 stelde aan het einde van een debat dat hun inschatting was geweest dat de Staten wel hadden moeten worden geïnformeerd, maar dat de intentie van de provincie geen slechte was. Een motie kwam er niet.