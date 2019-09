World Food Center Ede zoekt uitbater in Engeland

Het nog op te richten voedselpretpark in Ede, het World Food Center Experience (WFCE), probeert in Engeland een uitbater te strikken. De uitbater van Madame Tussauds en Seaview Scheveningen wordt genoemd.

Tot nu toe is het World Food Center in Ede vooral een overheidsfeestje. De gemeente Ede, de provincie Gelderland en het Rijk zijn overtuigd van het project en steken tot nu toe 54 miljoen euro van de benodigde 60 miljoen euro in het project. Met het vastleggen van een exploitant zou ook een ondernemer laten zien vertrouwen te hebben in het project.

Kabelbaan Londen

Twee in Engeland gevestigde bedrijven hebben belangstelling getoond voor het WFCE. Dat zijn Merlin Entertainment en Continuum. De namen van beide bedrijven worden genoemd in documenten van gemeente en provincie, die door Omroep Gelderland met een beroep op de wet openbaarheid van bestuur (wob) zijn opgevraagd.

Merlin is in Nederland al bekend van Madame Tussauds en Seaview Scheveningen. Continuum heeft attracties in Engeland, zoals een kabelbaan over de Thames in Londen en een museum over de geschiedenis van de chocolade in York. Contiuum en Merlin willen geen vragen beantwoorden over hun eerdere interesse voor het nog te bouwen voedselthemapark naast het station van Ede.

De Wereld Draait Door

‘Groot denken’, staat er meerdere keren in de opgevraagde documenten. Dat blijkt niet alleen uit de vele miljoenen die de overheden in het project willen pompen, de internationale naam van het project en het feit dat de exploitant buiten de landsgrenzen moet worden gezocht. Ook als het op media-aandacht aankomt willen Ede en Gelderland niet als een provinciaal denken.

De Wereld Draait Door, de populairste talkshow van het land, DWDD, leek ze begin 2019 een podium om hun WFCE-plannen te pluggen. Maar van een aanschuif van wethouder Leon Meijer aan tafel bij Matthijs van Nieuwkerk komt het niet.

In een overleg tussen gemeente en provincie van begin 2018 wordt ook geroepen dat ‘er snel een ondernemer moet op staan die de Experience wil exploiteren’. Op dat moment is al de hulp ingeroepen van een Engelse deskundige, Martin Barrett, om overzee een exploitant te vinden. Ook dat levert tot nu toe geen ondernemer op die brood ziet in het voedselthemapark.

Twijfels over bezoekerscijfers

Volgens een ander Engels bureau, LDP, worden er 330.000 bezoekers per jaar in het WFCE verwacht. De ervaren entertainmentdeskundige Hans van Driem uit Epe twijfelde eerder openlijk al aan die cijfers; voor de camera van Omroep Gelderland schatte hij dat in als 'erg hoog'. Ook andere Gelderse deskundigen zijn niet meteen overtuigd.

Alex van Hooff werd eerder door gemeente en provincie uitgenodigd om de cijfers van LDP voor de nieuwe attractie in Ede te duiden. Ook werd de eigenaar van Burgers' Zoo - met 1,1 miljoen bezoekers per jaar met afstand de best bezochte Gelderse attractie - gevraagd om in de Raad van Advies van het WFCE te gaan zitten.

Dat weigerde Van Hooff. ‘Maar dat komt doordat ik al erg druk ben en niet echt een adviseur’, zegt Van Hooff. Over de te verwachten bezoekcijfers van het WFCE zegt hij: ‘Papier is geduldig, maar goede bezoekerscijfers moet je in de loop van de jaren opbouwen, is onze ervaring.’

De Edese gemeenteraad vergadert donderdagavond opnieuw over het World Food Center Experience (WFCE). Het gaat dan over de contracten met ontwikkelaars, afspraken over de prijs van de grond en de statuten voor de op te richten Stichting WFCE. Een van de bepalingen in de statuten is de mogelijkheid van gemeente en provincie om de exploitatie van het voedselthemapark zelf te doen. De overheid wordt dan, naast de voornaamste financier, ook attractie-ondernemer.

Toegangskaartje 12 tot 15 euro

Het is onduidelijk of twijfel over de bezoekerscijfers het vinden van een exploitant in de weg staat. Wel eiste eerder dit jaar de politiek in Ede en in de provincie een second opinion over het te verwachten aantal bezoekers. Een toegangskaartje voor het voedselpark moet 12 tot 15 euro gaan kosten, zo blijkt uit de stukken.

Volgens de gemeente Ede is nu besloten om via een Europese aanbestedingsprocedure de exploitant vast te leggen. Die procedure is volgens de regels nodig, omdat het WFCE met overheidsgeld wordt opgetuigd. En als er echt geen ondernemer wordt gevonden, willen gemeente en provincie de exploitatie zelf gaan doen.

De plannen voor het WFC kosten de gemeente Ede 4657 euro per dag, zo berekende de gemeente enkele maanden geleden. Die kosten zitten onder meer in de rente voor de aankoop van de grond, maar ook in het laten maken van rapporten en het inhuren van expertisebureaus, communicatie-adviseurs en lobbyisten.

