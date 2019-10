Inwoners Bronckhorst voeren opnieuw actie tegen komst megahoge windmolens

door Melanie Lokate

Zo'n twintig tractoren en ongeveer tien mensen met bladblazers en kettingzagen geven vanavond een concert weg. Onder leiding van dirigent en actievoerder Herman Koster willen ze de gemeenteraad van Bronckhorst laten weten dat ze het niet eens zijn met de plannen voor de bouw van twaalf grote windmolens.

1465 handtekeningen

Niet alleen het concert maakt onderdeel uit van de protesten. Inwoners van Laag-Keppel en Eldrik maken zich ook grote zorgen over de komst van de windmolens. Ze hebben de afgelopen dagen met een petitie bijna 1500 handtekeningen opgehaald. Die werden vanavond aangeboden aan burgemeester Marianne Besselink.

Bekijk de reportage (de tekst gaat daaronder verder):

Geen megagrote windturbines

In de verrijkte routekaart staat hoe Bronckhorst energieneutraal moet worden. Over het grootste deel van de kaart zijn de inwoners het wel eens. Maar één onderwerp zorgt voor discussie: de windmolens. 'In het plan staat dat er ruimte is voor twaalf megagrote windturbines van 200 meter hoog. Honderd procent van de weerstand tegen de routekaart komt door die turbines', zegt Minou van Dillen van Bronckhorst Windturbinevrij.

'Er staat een heleboel goeds in de plannen, daar hoeven we het niet over te hebben', spreekt Frank van Heijst uit Steenderen de commissieleden toe. 'Maar we moeten geen ruimte creëren voor hele grote windturbines. De bouw van het grote kolossale vrieshuis van Aviko was een fout van de gemeente. Maak die fout niet opnieuw!'

'Slechte communicatie gemeente'

Een half jaar geleden werd in het gemeentehuis in Hengelo ook al over het onderwerp gesproken. Toen besloot de gemeenteraad dat de plannen opnieuw bekeken moesten worden. Belangrijke opmerking die ze maakten: betrek de burgers bij het proces. Maar volgens de inwoners heeft de gemeente niets gedaan om dat voor elkaar te krijgen.

'We hebben de afgelopen periode een bijeenkomst gehad bij ons in de kerk', vertelt Rob Meenhuis uit Laag-Keppel. 'Er waren ruim tweehonderd belangstellenden en slechts vier mensen wisten van het bestaan van de plannen, dan doe je toch ergens iets fout.'

Huisarts: 'Neem de tijd tot onderzoeksresultaten bekend zijn'

Tot de 22 insprekers behoort ook huisarts Anouk Mast-Storm. 'We kunnen als huisartsen niet bewijzen dat windmolens ziekmakend zijn, maar er zijn wel twijfels', zegt zij. Volgens haar is de impact groot en gaat het ten koste van het leefgenot.

'Het RIVM doet op dit moment wetenschappelijk onderzoek. Ik vraag u: neem de tijd. Wacht de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek af.' De resultaten van dat onderzoek worden volgend jaar verwacht.

Wethouder: 'We moeten het er met elkaar over hebben'

'Ik blij dat ze hier staan omdat ze opkomen voor het landschap en het naoberschap', zegt wethouder Paul Hofman. 'Maar we moeten van onze fossiele verslaving af, we hebben duurzame energie nodig en moeten energie besparen. We moeten het er met elkaar over hebben en daar gaat het vanavond en de komende tijd over.'

De commissieleden hebben alle insprekers gehoord en hebben hun vragen kunnen stellen aan de wethouders. Op 31 oktober moeten ze een definitief besluit nemen.

