Van oude waterzuivering tot natuurpark: Neede heeft er 'een pareltje' bij

Natuurpark Kronenkamp in Neede is zo goed als klaar. In 3 jaar tijd is de oude, verloederde waterzuivering door tientallen vrijwilligers omgebouwd tot een duurzaam park met onder andere een educatieruimte en een vleermuizenverblijf.

'Een pareltje', noemt dijkgraaf Hein Pieper van Waterschap Rijn en IJssel het nu. Maar ruim 3 jaar geleden was dat nog onvoorstelbaar. Het terrein van de oude zuivering was volledig overwoekerd door onkruid en de panden stonden er maar grauw en vervallen bij.

Vijf voor 12

De gemeente wilde het slopen - de voorbereidingen waren zelfs al gestart - toen een groepje vrijwilligers zich ineens opwierp om er een natuurpark van te maken. 'Het was echt 5 voor 12, we waren net op tijd, anders was dit er nu niet meer geweest', zegt Henk Bolster, één van de initiatiefnemers van de Stichting Natuurpark Kronenkamp.

Inmiddels is het onkruid weg, zijn de bestaande gebouwen opgeknapt en is één van filters zelfs omgebouwd tot educatie- en tentoonstellingsruimte. 'Anderhalf jaar geleden was dit nog een grote grindbak, nu is het een prachtige ruimte, compleet met keukentje en toiletten.'

Schouders eronder

Bovendien is er een vleermuizenverblijf gerealiseerd en wordt er nog gebouwd aan een theater. Maar ook al is nog niet alles klaar, 11 oktober wordt het natuurpark officieel geopend in het bijzijn van de burgemeester van Berkelland en dijkgraaf Hein Pieper. 'Ik vind het heel bijzonder dat ze met zo'n groep enthousiaste vrijwilligers de schouders er onder hebben gezet en er een prachtig park van hebben gemaakt. Neede zet zich hiermee echt op de kaart', laat Pieper weten.

Leerlingen van Needse basisscholen hoeven niet tot 11 oktober te wachten: zij krijgen deze week al een rondleiding en mogen hun eigen waterzuivering maken, van een petfles.