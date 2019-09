50 windmolens in buitengebied Lochem?

In Lochem is in de wandelgangen onrust ontstaan over kaartjes die circuleren waarop 50 windmolens in het buitengebied van Laren en Lochem ingetekend staan. Volgens de wethouder is er niets besloten en is er al helemaal niets bekend over aantallen.

door Melanie Lokate

De kaarten zijn vorige week dinsdag tijdens een werksessie op de mogelijkheden voor het opwekken van schone energie getoond. Bij die bijeenkomst waren vertegenwoordigers vanuit dorpsraden, landbouw, industrie, toerisme en natuur en landschap aanwezig.

Een van de kaartjes die op dit moment circuleert onder inwoners waarop windmolens zijn ingetekend

Er is nog niets beslist

Inwoners die niet bij de bijeenkomst waren, maar de kaarten wel hebben gezien, maken zich zorgen. 'Wanneer het bod van 50 windturbines naar de minister komt, dan zal hij achterover leunen en andere initiatieven terzijde leggen', zegt iemand die in het buitengebied woont, maar anoniem wil blijven.

'Ik wil nadrukkelijk melden dat er op dit moment geen windmolens of zonnevelden zijn ingetekend of vastgelegd', laat wethouder Henk van Zeijts in een reactie weten. Tijdens de presentatie zijn er volgens hem heel veel varianten van opstellingen van windturbines getoond (zoals vraag en aanbod bij elkaar, of een clusteropstelling, of een lijnopstelling).

'Er is nog geen sprake van hoeveelheden of locaties. Simpelweg omdat dát nu juist is wat we met elkaar moeten bedenken', laat de wethouder weten. Deze kaarten maken op deze manier ook geen deel uit van de besluitvorming.

Iedereen kan meepraten

Lochem maakt deel uit van de Cleantech Regio (Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen). De gemeenten stellen samen een Regionale Energiestrategie op, zodat er keuzes gemaakt worden als het gaat om de energietransitie. De werksessie van vorige week is een onderdeel om dat plan uiteindelijk op te kunnen stellen.

Iedereen uit de gemeente Lochem mag het komende halfjaar meepraten en ideeën delen. Er zijn meer bijeenkomsten. Ook in andere gemeenten van de Cleantech Regio vinden op dit moment bijeenkomsten met inwoners en belanghebbenden plaats.