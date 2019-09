Doetinchem zoekt geschikte woonplekken voor arbeidsmigranten

Door: Davie Klein Gunnewiek

Ongewenste situaties en overlast van arbeidsmigranten moet daarbij volgens Doetinchem worden voorkomen. ‘Het gaat immers om grote groepen mensen, zowel mannen als vrouwen. Het is daarom van groot belang het beheer bij de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten goed te regelen’, stelt de gemeente in een beleidsstuk.

Geen arbeidsmigranten op vakantieparken



In het beleidskader ‘Huisvesting tijdelijke arbeidsmigranten Doetinchem’, dat deze week door het college werd vastgesteld zijn een aantal eisen vastgelegd. Zo geldt een maximum van 100 à 125 tijdelijke arbeidsmigranten per locatie en is de huisvesting van arbeidsmigranten op vakantieparken niet toegestaan. Ook de huisvesting van arbeidsmigranten in de centra van Doetinchem, Gaanderen en Wehl vindt de gemeente niet wenselijk. ‘Reden hiervoor is dat die gebieden zijn bedoeld voor detailhandel’, zegt de gemeente.



Voor de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten op bedrijventerreinen wil Doetinchem een uitzondering maken, mits de locatie aan de rand van het bedrijventerrein ligt en waarbij kan worden aangetoond dat de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven niet wordt belemmerd. De hemelsbrede afstand tussen locaties voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten moet minimaal 500 meter zijn.

Draagvlak in omgeving



Doetinchem stimuleert het hergebruik van bestaande panden dat de voorkeur heeft boven nieuwbouw. Ook moet een initiatiefnemer die huisvesting voor arbeidsmigranten wil realiseren genoeg draagvlak creëren in de omgeving. De gemeente werkt alleen mee aan initiatieven voor huisvesting als arbeidsmigranten werken in de gemeente Doetinchem of in de directe omgeving.



Het beleidskader zal de komende tijd met de andere gemeenten in de Achterhoek worden afgestemd. Werkgevers, uitzendbureaus, potentiële huisvesters van arbeidsmigranten, het Werkgeversservicepunt Achterhoek en de politie zullen actief worden benaderd zodra het kader is vastgesteld door de gemeenteraad.