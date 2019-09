Lege stoelen herdenken Gelderse verkeersdoden

Op diverse pleinen in Gelderland en Overijssel wordt donderdag stilgestaan bij de 142 doden die vorig jaar in Oost-Nederland vielen. Dat gebeurt symbolisch met 142 lege stoelen. Het project vloeit voort uit de Edward-Day, de Europese Dag zonder Verkeersdoden.

In onze provincie vielen 93 verkeersdoden. In Gelderland staan lege stoelen tussen 10.00 en 17.00 uur op pleinen in Arnhem, Vorden, Culemborg, Druten en Ede. De gemeenten hopen door het ondersteunen van dit initiatief mensen bewust te maken van het aantal verkeersslachtoffers. Ze hopen ze direct te kunnen confronteren met hun eigen gedrag in het verkeer.

Bronckhorst onderzoekt routes schooljeugd

In de gemeente Bronckhorst vielen in 2018 twee verkeersdoden. Zij worden herdacht met lege stoelen in het centrum van Vorden. Naast die stoelen staat iemand om uit te leggen waarom het belangrijk is om te letten op je gedrag in het verkeer.

Wethouder Paul Hofman vindt het belangrijk om samen te kijken wat we kunnen doen om het aantal verkeersslachtoffers te verminderen: 'Want niemand wil dat één van onze geliefden verkeersslachtoffer wordt.'

Presentator Hans van den Hoorn in gesprek met wethouder Paul Hofman (de tekst gaat verder onder het fragment):

De gemeente gaat volgens Hofman ook concreet aan de slag. 'Volgend jaar gaan wij alle schoolroutes nog eens een keer intekenen, en dan niet alleen rondom de school. Maar we gaan ook kijken: waar fietsen die kinderen nou eigenlijk?' De wethouder verwacht dan die routes beter aan te kunnen geven, zodat de andere weggebruikers zich ook bewust worden van de fietsende schooljeugd.