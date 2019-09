Lelystad Airport krijgt definitief groen licht van Brussel

Met het groene licht vanuit Brussel is een van de belangrijkste hobbels voor de opening van het vliegveld genomen. Er is zo'n twee jaar gesteggeld over de plannen om de groei van Schiphol deels via Lelystad af te handelen. Begin deze maand bleek uit een conceptbesluit al dat het aangepaste voorstel van minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) door alle lidstaten was goedgekeurd.

Overloopluchthaven

In de regeling staat dat luchtvaartmaatschappijen die vluchten op Schiphol op willen geven, voorrang krijgen op Lelystad. Voorwaarde is dat ze de vluchten op Schiphol teruggeven aan de slotcoördinator op Schiphol of zelf gebruiken voor overstapvluchten. Het doel hierbij is dat er minder vakantievluchten vanaf Schiphol vertrekken, zodat ruimte ontstaat voor groei van zakelijke en overstapvluchten op de luchthaven. Lelystad wordt daarmee een overloopluchthaven.

Voor coalitiepartijen D66 en ChristenUnie was goedkeuring van de regeling een harde voorwaarde voor opening van het vliegveld. Tegelijkertijd gaat het in tegen de wens van de Kamer. Die nam in december een ruime meerderheid een motie aan van SP, GroenLinks, SGP en PvdA, die de minister opdraagt dat Lelystad Airport niet zelfstandig mag groeien.

Stikstofuitspraak

De actiegroepen in Stichting Red de Veluwe liet eerder al weten niet blij te zijn met de beslissing van de Europese Commissie. De tegenstanders van meer vluchten op Lelystad hebben de hoop gevestigd op andere problemen die nog moeten worden opgelost. Zo kan ook de stikstofuitspraak van de Raad van State roet in het eten gooien.

