Politiek na hoge Gelderse zorgwinsten: 'Maserati's in de zorg verbieden'

door Harry Hekkert

Verontwaardiging over hoge winsten in de zorg was er drie jaar geleden ook al in Den Haag, na een eerste bericht van Omroep Gelderland in 2016. Toenmalig staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA) had geen problemen met hoge zorgwinsten, ‘als het bedrijf zich maar aan de wet houdt’.

Ministers De Jonge (CDA) en Bruno Bruins (VVD) kwamen net voor de zomer wel met voorstellen om ‘zorgcowboys’ - ondernemers die snel en veel geld in de zorg willen verdienen - aan te pakken. Zo stelt het kabinet voor om de toelating van nieuwe zorgbedrijven strenger te maken en willen ze ook de topinkomens in de zorg aanscherpen. Ze moeten de voorstellen nog verder uitwerken, voordat die in de Tweede Kamer worden besproken.

Winstuitkering afschaffen

Volgens John Kerstens, Tweede Kamerlid voor de PvdA uit Arnhem, is het voorstel van de huidige ministers ‘too little, too late’. Hij wil een verbod om dividend uit te keren aan directeuren, die tevens eigenaar van een zorgbedrijf zijn. Ondoorzichtige constructies en winstdeling, zodat directeuren 'weer een nieuwe Maserati kunnen aanschaffen', wil hij tegengaan.

Kerstens krijgt bijval van Evert Jan Slootweg. Hij is Tweede Kamerlid voor het CDA uit Barneveld, dat ook liever een stop op winstuitkering bij de zorgbedrijven ziet. Hij gaat hierin verder dan ‘zijn eigen minister’ De Jonge.

'Marktwerking verziekt systeem'

SP-Kamerlid Maarten Hijink wil winstuitkering ook inperken. Hijink pleit voor het afschaffen van marktwerking in de zorg. Die marktwerking zorgt er volgens hem voor dat ondernemers steeds nieuwe wegen zoeken om zichzelf via de zorg te verrijken.

Buiten de politiek spreekt emeritus hoogleraar Openbare Financiën, Harrie Verbon, zich uit voor het afschaffen van de marktwerking in de zorg. Hij is het met SP’er Hijink eens dat marktwerking tot een verziekt systeem leidt.

Uitgebreide reacties

Evert Jan Slootweg (CDA): ‘Ik vind dit soort winsten echt heel schokkend. Onbestaanbaar. Het gaat ten koste van mensen die van zorg afhankelijk zijn en van mensen die in de zorg werkzaam zijn.'

'Het kabinet doet nu voorstellen. Ze gaan strenger kijken of iedereen zomaar zorgaanbieder kan worden. En ze gaan kijken naar de topinkomens. Door dat aan te pakken, wordt geprobeerd dit in te dammen. Ik zou zelf wel graag een tandje extra willen. Met de voorstellen blijft ook bijvoorbeeld in de thuiszorg nog winstuitkering mogelijk. Ik zou ook graag zien dat daar een stop komt.’

'Dat de marktwerking doorgeslagen is, lijkt me klip en klaar. Maar afschaffen? Mensen willen ook nog graag kunnen kiezen wie hun zorgverlener wordt.'

John Kerstens (PvdA): ‘Heel raar dat deze hoge zorgwinsten nog steeds kunnen. Het moet echt stoppen. Wat minister De Jonge voorstelt is een beetje too little, too late. We vragen hem al een paar jaar om het probleem met zorgwinsten en de komst van zorgcowboys aan te pakken. Bijvoorbeeld door vooraf te controleren wie er een vergunning krijgt.’

‘Er ontbreken ook concrete voorstellen voor afspraken over een maximumwinst in de zorg. Bij winstmarges boven de 5 procent zou het geld terug moeten vloeien naar de overheid. Ik zou ook willen verbieden dat eigenaren die al een salaris uit het bedrijf ontvangen zichzelf via winstdelingen nogmaals belonen. Of via een constructies van bv's en stichtingen en dergelijke sluipwegen zichzelf meerdere keren belonen en weer een nieuwe Maserati kunnen aanschaffen.’

Maarten Hijink (SP): ‘Krankzinnig dat er zoveel winst wordt gemaakt met geld van onze zorgpremies en belastinggeld. De zorgbedrijven kunnen zoveel winst maken omdat we een stelsel hebben met marktwerking, met winsten en concurrentie. Zolang we die marktwerking niet aanpakken, zullen slimme jongens misbruik blijven maken van geld dat bedoeld is voor de zorg. En er zelf proberen rijk van te worden.'

'Als er geld overblijft, moet dat terug naar de zorg. Het draagvlak verdwijnt als er op zo’n manier misbruik van het systeem wordt gemaakt. Het is prima als een instelling aan het eind van het jaar geld overhoudt. Een beetje, om te kunnen investeren in de zorg. Maar ik vind die percentages van 10, 20 of 40 procent winst niet goed. Dat moet je gewoon verbieden. De minister wil nog niet zover gaan.’

