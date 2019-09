Meer dan 1000 handtekeningen voor behoud mindervalide-bus Nunspeet

De bussen rijden in de gemeente om ouderen en mensen met een handicap te vervoeren. Om deze busdienst te behouden, organiseerde betrokkenen een handtekeningenactie. De overhandiging van de handtekeningen gebeurde in het bijzijn van een aantal chauffeurs en betrokken cliënten.

'Sinds 2002 is de gemeentesubsidie gestopt en heeft de stichting zichzelf moeten bekostigen. Dat lukt nu niet meer. Als er onderhoud gepleegd moet worden aan een bus, moet ik eerst nadenken of we daar het geld nog voor hebben', aldus directeur Klaster. Als er geen steun komt vanuit de gemeente, stopt het AMVO-vervoer.

Wat kan de gemeente doen?

'De gemeente erkent het belang van de AMVO-bus', stelt wethouder Storteboom. 'We onderzoeken nu wat we als gemeente kunnen betekenen. We hopen de stichting binnen enkele weken te laten weten of we steun kunnen verlenen. Er zal in elk geval duidelijkheid komen, ook als dat negatief is.' Ze laat weten dat een combinatie met Viavé (een regionale vervoerder) of een andere samenwerking van soortgelijke aard ook onderzocht wordt.