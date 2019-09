Geldgebrek nekt sportende kinderen, maar in Tiel is een oplossing

door Menno Provoost

Bij de vier voetbalclubs in Tiel zijn in het eerste jaar op deze manier al zo'n vijftig kinderen geholpen. De stichting wil het project nu graag uitbreiden.

Het is zeker geen uitzondering dat gezinnen financiële hulp nodig hebben om kinderen te laten sporten. Zo krijgt bijna 10 procent van de jeugdleden van de Tielse voetbalvereniging Theole steun van het sportfonds, weet penningmeester Jeroen Putters.

112 euro per jaar

Aan de hoogte van de contributie ligt het volgens hem niet. 'Wij zijn een van de goedkoopste verenigingen in de regio', vertelt hij. 'Maar wat is duur? Voor de jeugd is het vanaf 112 euro per jaar.'

Toch zijn er nog altijd kinderen die door geldgebrek gedurende het seizoen afhaken, blijkt uit een proef van Stichting Burgerweeshuis. De stichting die jaarlijks doneert aan projecten voor kinderen en mensen met een beperking signaleerde nu zelf een probleem.

De club is een tweede thuis

'Een voetbalclub is vaak een tweede thuis voor kinderen', zegt secretaris van de stichting Will van Rhee. 'De problemen komen op die plek dan ook aan het licht. Het gebeurt regelmatig dat de penningmeester een brief schrijft dat de contributie niet is betaald.'

'Dan zie je soms kinderen, die lekker enthousiast bezig waren met voetbal, plotseling verdwijnen. Iemand kan ziek worden, een scheiding; er kunnen allerlei redenen zijn waardoor ouders het niet meer kunnen betalen.'

Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor ouders het niet meer kunnen betalen Will van Rhee

Om dit te voorkomen is de stichting in gesprek gegaan met de vier voetbalclubs in de gemeente Tiel. Van Rhee: 'Wij zijn er als Burgerweeshuis erg vóór dat kinderen sporten en voetbal is natuurlijk sport numero een in Nederland.'

Er is een schatting gemaakt om hoeveel kinderen het in een seizoen gaat. Het Burgerweeshuis doneert de contributie van dit aantal aan de club op voorwaarde dat er beleid wordt gemaakt om te voorkomen dat kinderen uitvallen.

'Naar eer en geweten'

Bij Theole is dit voortvarend opgepakt. 'Als we signalen krijgen, brengen we de gevallen ter tafel in het dagelijks bestuur', vertelt penningmeester Jeroen Putters. 'Wij moeten dan bepalen of dat gezin in aanmerking komt voor steun of niet. We vragen geen inzage in iemands financiële situatie, maar vaak weet je bij een club wel wat er speelt. We bekijken het per geval en handelen zoveel mogelijk naar eer en geweten om mensen te helpen.'

Dat blijkt vaker nodig dan gedacht. Putters: 'Het budget van vorig jaar is helemaal opgegaan en wij hebben zelf als club ook nog een kleine bijdrage gedaan, anders kwamen we gewoon tekort.'

En zo vergaat het de andere clubs ook. Van Rhee: 'Het is een beetje raar om in dit verband te zeggen, maar het project is een groot succes. Met een relatief klein bedrag, we betalen ongeveer 3.000 euro, zijn in Tiel met de proef dertig tot vijftig kinderen geholpen.'

De stichting is nu met de Federatie Tielse Sportverenigingen in gesprek om te kijken of het project ook uitgebreid moet worden naar andere sportclubs in de stad. Van Rhee. 'Ik denk dat dat een hele goede zaak is. Elk kind dat afhaakt omdat de ouders niet het geld hebben om ze te laten sporten, dat zou eigenlijk in Nederland niet moeten.'