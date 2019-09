Minister Van Nieuwenhuizen opent 'unieke' vispassage in Doesburg

De vispassage in Doesburg wordt maandag 30 september geopend in het bijzijn van minister Cora van Nieuwenhuizen, van Infrastructuur en Waterstaat. Dankzij deze 'innovatieve vistrap' kunnen vissen zonder moeite in het stroomgebied van de Oude IJssel tot in Duitsland zwemmen.

Dat is volgens Waterschap Rijn en IJssel belangrijk omdat vissen dan hun paaigebied kunnen bereiken en zich voort kunnen planten. De vispassage bij de stuw in Doesburg is bijzonder vanwege het grote hoogteverschil - oplopend tot vijf meter - in combinatie met de grote variatie waterstanden in de Gelderse IJssel. Vanwege het extreme hoogteverschil is een technisch ingewikkelde vispassage gebouwd, die volgens het Waterschap uniek is in Nederland.



De locatie wordt daarom ook ingericht en opengesteld voor het publiek. Iedereen kan vijf meter diep afdalen om te zien hoe de vissen omhoog zwemmen. Ook is de omgeving in en om het complex natuurlijker ingericht.