'Bewoning Oostkanaaldijk Nijmegen botst niet met industrie'

Wonen aan de Oostkanaaldijk in Nijmegen botst niet de nabijgelegen industrie. Dat schrijft het college aan de raad over de woonboten die daar liggen. Legalisatie heeft volgens het college geen consequenties voor de bedrijven en er geldt een aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor de bewoners van de boten.

Het college wil de bewoners al jaren weghebben van de Oostkanaaldijk, maar door een rechterlijke uitspraak begin dit jaar in Limburg lijken de boten er toch legaal te liggen.

'Bijzondere situatie, gecreëerd door wetgever'

Het college laat in de brief aan de raad duidelijk weten dat ze niet blij is met die rechterlijke uitspraak. 'Dat levert een bijzondere situatie op, gecreëerd door de wetgever, zonder enige afweging in het kader van een goede ruimtelijke ordening en zonder rekening te houden met de belangen van de omliggende bedrijven.'

Gevaarlijke stoffen

Toch kunnen de bewoners er volgens het college nu dus wel blijven wonen, als je kijkt naar de richtafstanden voor gevaar, geur en stof. Opvallend is dat de Raad van State in 2014 nog oordeelde dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water een knelpunt vormde. 'Uit het onderzoek volgt dat dit nu niet meer het geval is, omdat onder meer de regelgeving is gewijzigd', zo schrijft het college aan de raad.

De geluidsbelasting voor de woonbootbewoners is niet heel laag, maar wel lager dan de norm die de gemeente nog acceptabel acht voor woningen op een industrieterrein.

Toekomst nog onzeker

Over de toekomstige situatie kan wethouder Noël Vergunst nog niet zo veel zeggen, onder meer omdat de concrete uitbreidingsplannen van twee bedrijven nog moeten worden onderzocht. Ook kunnen bedrijven bij nieuwe uitbreiding tegen een geluidsplafond aanlopen.

Daarnaast loopt er nog een hoger beroep tegen de rechterlijke uitspraak in Limburg. Bovendien 'blijft er altijd onzekerheid omdat niet iedere casus exact hetzelfde is' aldus Vergunst. Pas als er ook een rechterlijke uitspraak zou komen over de situatie aan de Oostkanaaldijk is er volledige zekerheid.