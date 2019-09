Nijmegen mag 62 populieren kappen: 'Dit is het failliet van de participatiecultuur'

door Sven Strijbosch

De Wit woont op ongeveer 200 meter afstand van de bomenrij en meent dat die bomen een 'filterend effect' hebben. Hij is bang voor meer fijnstof als de bomen zijn gekapt.

Toch werd de bewoner door de gemeente 'niet ontvankelijk' verklaard, omdat hij te ver van de bomen af zou wonen. De Raad van State gaat daar nu in mee, ondanks een eerdere uitspraak van de rechter in het voordeel van de bewoner.

Geen invloed op concentratie fijnstof

'Anders dan de rechtbank is de Raad van State van oordeel dat niet aannemelijk is dat de kap gevolgen van enige betekenis zal hebben op de concentratie fijnstof in de lucht in de omgeving van de woning van de bewoner', valt er te lezen in de uitspraak.

Nijmegen wil de bomen al jaren kappen. 'De bomen staan dicht op elkaar, daardoor ontstaat dood hout dat op het fietspad en op de weg valt. Ook veroorzaken boomwortels ‘opdruk’ van het fietspad, wat voor onveilige situaties zorgt', stelt een woordvoerder.

'Failliet van participatiecultuur'

De Wit is vooral teleurgesteld over de uitspraak. 'Het is doodzonde om die bomen te kappen. Daarnaast is dit het failliet van de participatiecultuur in Nijmegen. We hebben vierhonderd handtekeningen opgehaald, maar de gemeente heeft gesprekken met ons altijd ontweken. Daardoor heb ik vreselijke instrumenten in moeten zetten als deze rechtszaken die veel tijd en energie kosten', zegt hij.

Wanneer de kap begint is nog niet duidelijk.

