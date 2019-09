Boeren zitten niet op nieuwe dure maatregelen te wachten in stikstofdiscussie

Boeren zitten niet te wachten op nieuwe maatregelen die veel geld kosten, zonder dat duidelijk is wat ermee bereikt wordt. Dat zegt de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) in reactie op de stikstofdiscussie.

Bouwprojecten, snelwegen waar de snelheid omlaag moet en zelfs koeien die niet in de wei mogen staan. In het hele land liggen op dit moment projecten stil vanwege een uitspraak van de Raad van State over stikstof, want daarvan produceren we te veel. In de provincie Gelderland zelf gaat het om zo'n 2800 projecten.

Speciaal advies

'Eigenlijk moeten we een vergunning hebben voor deze koeien in de wei', vertelt Marion Logtenberg uit Baak aan de rand van het weiland waar enkele tientallen koeien grazen. Ze zal namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) woensdagmiddag in het provinciehuis in Arnhem spreken over de stikstofproblematiek.

'We hebben al veel maatregelen genomen. De lijn gaat al naar beneden en we zitten niet te wachten op maatregelen die veel geld gaan kosten zonder dat duidelijk is wat het effect is op die natuurgebieden. En we zitten zeker niet te wachten op overhaaste beslissingen.'

Aan het eind van de middag zal een speciale commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes een eerste advies in Den Haag uitbrengen die moeten leiden tot een oplossing voor het stikstofdilemma. In de discussie wordt ook gewezen naar de rol van de landbouw.

Effecten op natuurgebieden

Marion en andere leden van de NMV kijken met spanning uit naar het advies in Den Haag. Ze vinden dat er al veel gedaan is door de sector en dat ook daar rekening mee moet worden gehouden. 'Ga eerst goed onderzoek doen en meten wat er in natuurgebieden neerslaat en vooral ook wat de bronnen zijn van die uitstoot', reageert ze.

Uit onderzoek van de NOS en het blad Nieuwe Oogst onder zesduizend boeren blijkt dat voor vier op de tien boeren stoppen bespreekbaar is. Dan moet er wel een goede financiële regeling komen. Daarnaast willen boeren aankomende week protesteren in Den Haag om hun onvrede te uiten.

