Kok gezocht voor cursus 'koken met mannen'

Voor een cursus die de naam draagt; 'koken met mannen', zijn we op zoek naar een kok die ons kan ondersteunen. In totaal zijn het 10 bijeenkomsten voor mannen van alle leeftijden. Tijdens deze cursus leren we de aanwezige mannen alles, van het lezen van een recept, boodschappen doen, koken tot aan de afwas aan toe.

We zijn er ooit mee gestart omdat er vanuit de doelgroep veel vraag naar is. De mannen willen vaak zelfstandiger worden, zeker wanneer ze op leeftijd zijn. Dan bestaat natuurlijk ook de kans dat hun partner wegvalt en ze er alleen voor komen te staan. Tevens is het voor de meeste een mooie manier om onder de mensen te blijven, het werkt dus tegen de eenzaamheid.

Ben jij een hobbykok of heb je misschien zelfs wel ervaring als kok in de keuken van bijvoorbeeld een restaurant? En heb je tijd om meerde maandagavonden te koken samen met de mannen? Dan kom ik graag met je in contact en kunnen we kijken wat de mogelijkheden zijn. Ook kom ik graag met mannen in contact die het ook leuk lijken om deel te nemen aan een dergelijke cursus. We zullen er de komende tijd namelijk nog meerdere gaan organiseren.

Bent u kok en helpt u graag deze mannen aan kookervaring? Of kunt u als man juist hulp gebruiken? Reageer dan hieronder.