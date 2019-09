Verdachte bekent ontucht met acht meisjes in Alem

De 46-jarige verdachte in de zedenzaak in Alem heeft zeker 24 slachtoffers gemaakt. De man bekende donderdag op de eerste dag van de strafzaak alles wat hem in de rechtbank werd voorgehouden, waaronder ontucht met acht meisjes.

De rechtbank buigt zich donderdag en vrijdag over de misbruikzaak. De 46-jarige man wordt verdacht van ontuchtige handelingen en het in bezit hebben van kinderporno. Bij hem zijn 34 duizend afbeeldingen gevonden die daarmee te maken hebben. 'Ik schrok daar ook van. Ik wist niet dat ik zoveel had', aldus de verdachte. Ook het heimelijk filmen en maken van filmpjes van personen in zijn huis is hem ten laste gelegd.

Het zou gaan om kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar. Het misbruik vond bij de man thuis plaats tijdens logeerpartijtjes. De verdachte woont al jaren in Alem en was actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen van de basisschool en de hockeyclub in Zaltbommel.

'Te veel schaamte om hulp te zoeken'

De zaak is aan het rollen gekomen nadat een meisje tijdens een logeerpartijtje 's nachts in bed wakker werd van een lichtflits. Ze dacht gefotografeerd te worden door de verdachte en vertelde dit haar ouders. Daarop startte de politie een onderzoek.

De verdachte zegt in eerste instantie ontkend te hebben uit paniek. 'Ik wist dat ik dit niet moest doen, hulp nodig had, maar ik had te veel schaamte om hulp te zoeken.'

Pas later besloot hij schoon schip te maken. Op de vraag van de rechter of hij zelf gestopt zou zijn als een van de slachtoffers zich niet bij haar ouders had gemeld, zegt de verdachte: 'Ik denk het wel, de drang was al minder.'

Onrust in het dorp

Door de zaak ontstond veel onrust in het dorp in de Bommelerwaard, waar zo'n 650 mensen wonen. De zaak kwam in augustus vorig jaar aan het licht, toen een informatiebijeenkomst werd georganiseerd voor de direct betrokkenen in het gemeentehuis van Maasdriel.

De rechters hebben een uitvoerige brief gekregen van de vrouw van de verdachte. Ze schrijft dat ze heel erg boos is op haar man en dat haar dochters zijn bedreigd. Ze steunt hem in zijn behandeling.

Extra onderzoek

De verdachte zei bij een eerdere rechtszitting dat hij spijt heeft en dat hij zich schaamt. Op verzoek van zijn advocaat is extra onderzoek gedaan naar de geestesgesteldheid van de man door een psycholoog en een psychiater. De advocaat vindt dat de twee deskundigen die eerder onderzoek deden, vooringenomen zijn.

De slachtoffers worden achter gesloten deuren gehoord. Dat gebeurt vanwege de gevoeligheid van de zaak en omdat het om minderjarigen gaat.

Zie ook: