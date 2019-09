LIVE | Verdachte misbruikzaak Alem maakte mogelijk 24 slachtoffers

De rechtbank buigt zich de komende twee dagen over de zedenzaak Alem. Een 46-jarige man uit het dorp in de Bommelerwaard wordt onder meer verdacht van ontucht met acht meisjes en het maken van kinderporno, waarvan een grote groep minderjarige kinderen het slachtoffer is geworden.

Het zou gaan om kinderen in de leeftijd van 8 tot en met 15 jaar. Het misbruik zou bij de man thuis hebben plaatsgevonden tijdens logeerpartijtjes. De verdachte woont al jaren in Alem en was actief bij de lokale activiteitenclub voor kinderen van de basisschool en de hockeyclub in Zaltbommel.

Hij wordt verdacht van ontuchtige handelingen met verschillende meisjes en het in bezit hebben van kinderporno. Bij de man zijn 34 duizend afbeeldingen gevonden die daarmee te maken hebben. 'Ik schrok daar ook van. Ik wist niet dat ik zoveel had', aldus de verdachte. Ook het heimelijk filmen en maken van filmpjes van personen in zijn huis is hem ten laste gelegd.

Verslaggever Jeroen Mäkel doet vanuit de rechtbank live verslag van de zaak:

Door de zaak ontstond veel onrust in het dorp. De zaak kwam in augustus vorig jaar aan het licht, toen een informatiebijeenkomst werd georganiseerd voor de direct betrokkenen in het gemeentehuis van Maasdriel.

Verdachte heeft spijt

De verdachte zei bij een eerdere rechtszitting dat hij spijt heeft en dat hij zich schaamt. De komende twee dagen moet meer duidelijk worden over de geestesgesteldheid van de man. Op verzoek van zijn advocaat is daar extra onderzoek naar gedaan door een psycholoog en een psychiater. De advocaat vindt dat de twee deskundigen die eerder onderzoek deden, vooringenomen zijn.

De slachtoffers worden achter gesloten deuren gehoord. Dat gebeurt vanwege de gevoeligheid van de zaak en omdat het om minderjarigen gaat.

