Wegroestende treinen in Nijmegen zijn weer van NS

De grote haast zit hem in het feit dat spoorbeheerder ProRail in oktober werkzaamheden wil verrichten aan het spoor. Dan moeten de Buffels, de treinstellen die er nu al anderhalf jaar staan te verpieteren, echter wel eerst weg. De 48 treinen nemen samen meer dan 2,5 kilometer van dat spoor in beslag. De deadline om de in beslag genomen rails weer vrij te maken is 1 oktober.

Verwijten over en weer

Het Roemeense bedrijf Ferotrans kocht de 48 treinstellen in 2017 en betaalde ze, maar laat sindsdien na het nieuwe eigendom op te halen voor een tweede leven in Roemenië. De NS claimt alles in het werk gesteld te hebben om de Buffels op transport te krijgen.

Ferotrans verwijt de NS juist tegenwerking en verdenkt de NS ervan de impasse te misbruiken om de treinen twee keer te kunnen verkopen. 'Absurd', noemt de NS die beschuldiging. Het bedrijf verwijt Ferotrans op haar beurt een 'wanprestatie'.

De rechtbank moest er aan te pas komen om de koop te ontbinden, want ook daar wilde Ferotrans niet aan meewerken. 'We will never renounce our property rights', schreef Ferotrans eerder aan de NS. De rechter is daar nu overheen gegaan met een vonnis dat de treinen teruggeeft aan de NS.

De ontbinding van het koopcontract was nodig omdat de treinen in de weg staan. Alleen de eigenaar kan en mag ze verplaatsen.

'Boete telt maar op en op'

Daarmee is de juridische strijd nog lang niet ten einde. Er zijn nog vele vragen die beantwoord moeten worden. Zo zijn er boeteclausules opgenomen in de koopcontracten. Die boete was de afgelopen anderhalf jaar 23.500 euro per week. 'De boete, die telt maar op en telt maar op. Inmiddels bedraagt de boete meer dan 1,7 miljoen euro', zei Lucas Dröge als advocaat van de NS dinsdagmiddag in de rechtbank.

Voor de NS dreigen ook boetes, die dan waarschijnlijk weer doorgeschoven worden naar Ferotrans. De NS draagt verantwoordelijkheid naar spoorbeheerder ProRail voor het weghalen van de treinen. Gebeurt dat niet, dan volgen direct opeisbare boetes en claims van ProRail die kunnen oplopen tot ruim 1,2 miljoen euro. De NS is er dan ook alles aan gelegen de treinstellen zo snel mogelijk weg te krijgen van de plek achter het Centraal Station in Nijmegen.

Nergens anders plek

Een andere plek vinden voor ruim 2,5 kilometer aan Buffels op het drukst bereden spoornet van Europa is geen eenvoudige opgave. ProRail heeft al aangegeven dat er geen alternatieve locatie is. De optie ze desnoods maar te slopen en te verwerken tot oud-ijzer werd genoemd tijdens de zitting bij de rechtbank in Utrecht.

NS laat weten tevreden te zijn dat het de regie nu weer in eigen hand heeft. 'We gaan nu eerst alles in het werk stellen om het transport van de treinen, naar een tijdelijke noodlocatie, voor 1 oktober in gang te zetten. Tegelijkertijd gaan we op zoek naar een definitieve oplossing voor deze treinen, aangezien er onvoldoende ruimte op het spoor is om deze treinen langdurig stil te kunnen laten staan.'

Wat die oplossing gaat zijn is nog onbekend, zegt NS. 'Op dit moment liggen alle opties nog open. Vanzelfsprekend zijn we wel teleurgesteld in het verkoopproces. Deze uitkomst is allesbehalve een overwinning. Deze treinen hadden inmiddels gewoon in Roemenië kunnen rondrijden.'

