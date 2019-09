Dit zijn de tien Gelderse zorgbedrijven met de hoogste winst

De winst van zorgbedrijven blijft stijgen. Terwijl volgens experts een winstmarge van twee tot vijf procent normaal is, houden sommige zorgbedrijven meer dan veertig procent van de omzet over. Geld dat ze overhouden van vergoedingen die voor zorg bedoeld is.

Flink bezuinigen op de kosten is volgens de eigenaren van de zorgbedrijven de sleutel om tot hoge winsten te komen. Ze besparen op het aannemen van personeel voor administratie, receptie, schoonmaak en huur van het pand.

300.000 euro inkomen

Zorgbedrijven zijn tegelijk creatief in het belonen van de leiding. Zo kreeg voormalig directeur Sjaak Weel van Vitaal Mensenwerk B.V. in Nijkerk (31,7 procent winst in 2018) naast salaris en een winstuitkering ook een managementfee uitgekeerd via een andere bv, die op zijn naam staat. Weel, die zijn bedrijf Vitaal Mensenwerk inmiddels verkocht heeft, incasseerde zo bijna 300.000 euro in één jaar met zijn psychologenpraktijk. 'En er is geen wet die dit verbiedt', stelt hoogleraar Accountancy Jeroen Suijs, die de cijfers voor Omroep Gelderland bekeek.

Weel laat via de nieuwe directeur/eigenaar van Vitaal Mensenwerk, Peer Ruigendijk, weten dat hij eigenlijk drie petten op had. Weel was behandelaar in de praktijk, manager en daarnaast ook de ondernemer. Daar staat die drievoudige vergoeding tegenover. Inmiddels heeft hij afstand gedaan van zijn drie functies en het bedrijf overgedaan. Ruigendijk: 'Het is niet meer te doen en er is ondersteuning nodig. Dit is ingezet in de vorm van een telefoniste, administratief medewerker en een manager. De winst over 2019 zal daardoor duidelijk minder zijn dan 2017 en 2018, ruim onder de tien procent.'

Top 10 zorgbedrijven met de hoogste winst

De winst van onderstaande zorgbedrijven is berekend voordat er belasting is betaald. Eenmanszaken en vennootschappen zijn niet in de lijst opgenomen, omdat het salaris van de directeur/eigenaar nog van de winst af gaat.

1. Psychologen Praktijk Putten B.V.

2018: omzet 1.089.912 euro, winst 408.315 euro (37,5%)

2017: omzet 2.602.201 euro, winst 1.276.780 euro (49,1 %)

2. De Rietkamp B.V. Eibergen

2018: omzet 2.228.487 euro, winst 824.748 euro (37%)

2017: omzet 1.640.670 euro, winst van 354.997 (21,6%)

3. Praktijk voor psychotherapie Hagedoorn B.V. Heerde

2018: omzet 1.577.743, winst 569.935 (36,1%)

2017: omzet 1.286.874, winst van 335.096 (26%)

4. Vitaal Mensenwerk B.V. Nijkerk

2018: omzet 1.483.914 euro, winst 471.268 euro (31,7%)

2017: omzet 1.105.747 euro winst 316.213 (28,6%)

5. Stichting De Hezenberg Hattem

2018: omzet 2.018.157, winst 411.976 euro (20,4 %)

2017: omzet 1.706.371, winst 216.296 (12,7%)

6. Stichting Breder Barneveld

2018: omzet 2.971.780 euro, winst 530.196 (17,8%)

2017: omzet 2.819.048 euro, winst 558.463 (19,8%)

7. Stichting Zorgboerderij De Veenhoeve Ederveen

2018: omzet 828.039 euro, winst 125.919 (15,2%)

2017: omzet 811.411 euro, winst 91.370 (11,3%)

8. Rosorum Holding B.V. Arnhem

2018: omzet 6.873.744 euro, winst 802.121 euro (11,7%)

2017: omzet 5.586.717 euro, winst 736.128 (13,1 %)

9. De Oase Varik

2018: omzet 1.560.659 euro, winst 186.913 euro (11,9%)

2017: omzet 1.548.176 euro, winst 456.715 euro (29,5%)

10. Gasthuis Sint Jan De Deo Millingen

2018: omzet 4.639.482 euro, winst 583.378 euro (12,6 %)

2017: omzet 4.404.347 euro, winst 620.863 (14,1%)

De cijfers zijn voorgelegd aan de directie van de zorgbedrijven. Lees hier de uitgebreide reacties van de verschillende zorgaanbieders.