'Fenomeen' Slutskiy hult Jinek in Vitesse-shirt

Vitesse-trainer Leonid Slutskiy maakte dinsdagavond zijn opwachting in het tv-programma van Eva Jinek. Na afloop had hij een cadeau voor de presentatrice: een Vitesse-shirt met haar eigen naam.

Op foto's is te zien dat Jinek blij verrast is met het aandenken. Gehuld in het shirt met rugnummer 15 poseert ze samen met Slutskiy voor de camera.

De Russische coach was door Jinek uitgenodigd om te vertellen over zijn carrière, trainingen en ervaringen in Nederland. Bij zijn aankondiging werd Slutskiy 'een fenomeen op en om het voetbalveld' genoemd. Ook zou hij de 'parel onder de trainers van de Eredivisie' zijn.

IJsberen

'Mijn buurvrouw klopte op de deur en vroeg me haar kat uit de boom te halen. Ik klom erin, viel naar beneden en dat werd het eind van mijn carrière', begon Slutskiy zijn optreden in de talkshow. Ook zijn geijsbeer langs de lijn en zijn grote populariteit op Instagram kwam uitgebreid aan bod.

De coach was op voorspraak van Jinek zelf in de uitzending. 'Het was mijn grote wens dat je hier zou komen. Het was me een groot genoegen', besloot de presentatrice het vermakelijke gesprek.

