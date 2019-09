NS ontkent dezelfde treinen twee keer te willen verkopen: 'Absurd'

door Rob Haverkamp

NS probeert via de rechter af te dwingen dat de verkoop aan Ferotrans ongedaan wordt gemaakt. De NS noemt het verwijt van het Roemeense bedrijf absurd en zegt zich juist in allerlei bochten gewrongen te hebben om medewerking te verlenen aan het transport van de treinstellen naar Roemenië. Beide partijen vlogen elkaar flink in de haren tijdens het kort geding dat dinsdagmiddag diende bij de rechtbank in Utrecht.

Kwaad daglicht

De zogenoemde Buffels staan al anderhalf jaar stil achter het Centraal Station in Nijmegen. Ferotrans kocht ze in 2017, betaalde ook, maar laat na het nieuwe eigendom ook daadwerkelijk op te halen voor een tweede leven in Roemenië. De advocaat van Ferotrans, Maria Bleker, hekelt de handelswijze van de NS. 'Die heeft Ferotrans herhaaldelijk onder druk gezet en in een kwaad daglicht gesteld in de media en naar derden.'

'Voor de NS is de maat vol', stelt Lucas Dröge, die als advocaat van de NS optreedt. Volgens hem is de zaak niet zo ingewikkeld als je de koopcontracten goed leest: 'Dat is eigenlijk heel simpel. Hier heeft u het, dit is nu van u. En u bent hiervoor verantwoordelijk', lichtte hij dat dinsdag toe in de rechtbank. Ferotrans kan volgens Dröge om die reden ook niet met een beschuldigende vinger naar de NS wijzen.

De NS wil de koop nu ontbinden omdat de treinen in de weg staan. Spoorbeheerder ProRail wil in oktober aan het spoor werken waar de 48 treinstellen meer dan 2,5 kilometer van in beslag nemen. Verplaatsen kan alleen als de NS weer eigenaar is van de Buffels.

NS vreest zelf boetes

Als de NS de treinen niet weg kan halen, krijgt het bedrijf zelf te maken met direct opeisbare boetes en claims van ProRail. Vandaar dat er voor de NS ook alles aan gelegen is om de treinstellen zo snel mogelijk weg te krijgen van de plek achter het Centraal Station in Nijmegen.

Een andere plek vinden voor ruim 2,5 kilometer aan Buffels op het drukst bereden spoornet van Europa is ook geen eenvoudige opgave. ProRail heeft al aangegeven dat er geen alternatieve locatie is.

De Nederlandse vervoerder verwijt Ferotrans een wanprestatie en claimt een boete die inmiddels is opgelopen tot 1,7 miljoen euro. Als de treinen nooit opgehaald worden kan daar nog 1,2 miljoen bovenop komen. De optie om ze desnoods maar te slopen en te verwerken tot oud-ijzer werd genoemd tijdens de zitting bij de rechtbank in Utrecht.

