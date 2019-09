Bomen groeien in de cellen; uniek idee voor toekomst oude tbs-kliniek Oldenkotte

door Melanie Lokate

'We willen het gebouw, onder regie, terug gaan geven aan de natuur', zo vertelt hij. 'De natuur is hier bijzonder en we willen die natuur weer de kans geven.' Oldenkotte wordt het huis van de natuur.

De eigenaar van het pand, het Rijksvastgoedbedrijf, wil voorkomen dat het pand helemaal gesloopt wordt. 'Maar dit is waarschijnlijk wel de laatste kans', zegt Alkemade. 'Hier in de Achterhoek zeggen ze wel vaak: vaak ben je te bang. En dat moet je voor dit project niet zijn. Dit is gedurfd en nog nooit geprobeerd.'

Er is een heel programma van eisen op papier gezet waar de plannen aan moeten voldoen. Zo is er ruimte voor de ontwikkeling van toerisme, op Rekkense schaal, en is er mogelijk ruimte voor een museum, maar ook wonen wordt niet direct van tafel geveegd. Het unieke aan dit plan is dat er normaal gesproken wordt gekozen voor een nieuwe bestemming van het pand, of er wordt gesloopt. Maar nu mag de natuur zich ontwikkelen.

Het is alleen de vraag of er inderdaad partijen zijn die Oldenkotte willen ontwikkelen. De komende maanden hoopt Alkemade met verschillende partijen om tafel te zitten om concrete plannen te maken en te kijken wat er echt gerealiseerd kan worden.

'Als je hier over tien jaar loopt dan is de rij met al die cellen er misschien nog. Maar stel je voor dat de deuren en de ramen er niet meer inzitten en dat er in die cellen bomen groeien.' Alkemade wil Oldenkotte op de kaart zetten en maakt van de ontwikkeling een ambassadeursproject. 'Het is zo interessant omdat het een moeilijk project is.'

Omwonenden enthousiast maar ze willen geen Efteling

De bezoekers reageren enthousiast, maar natuurlijk zijn er kanttekeningen. 'We willen niet dat er heel veel toeristen naar dit prachtige rustige gebied komen, want dat maakt het hier juist uniek', zegt iemand. Een ander vult aan: 'Ik hoop dat het mijn woongenot niet aantast, maar ik ben blij dat het pand blijft bestaan.'

Een derde bezoeker is enorm enthousiast en wil al zijn activiteiten in andere commissies op een laag pitje zetten om hier iets moois van te maken. 'Ik wil dit al jaren,' zegt hij. 'We moeten de geschiedenis van Oldenkotte vertellen, ik wil graag een klompenpad over het terrein laten lopen, deze kans moeten we met beide handen aangrijpen.'

Volgens Alkemade is het ook niet het idee om een soort Efteling te ontwikkelen. 'Nee, dat past helemaal niet in dit gebied, maar het is heel bijzonder en daar moeten ook anderen van kunnen gaan genieten.'

De voormalig TBS-kliniek werd in 2015 te koop gezet, maar er is volgens burgemeester Joost van Oostrum geen enkele gegadigde geweest. 'Ik geloof in dit plan, het is gedurfd en uniek in Nederland, maar ik geloof er absoluut in', zegt Van Oostrum.

