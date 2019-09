Verdachte Winterswijkse hamermoord laat zich in de kaarten kijken

De hele dag bleef de Duitse Kosovaar in de rechtbank in Zutphen in zijn rol maar aan het eind van een lange, intensieve zitting liet de verdachte in de zogenaamde Winterswijkse hamermoord zich in de kaarten kijken. 'Weet u hoeveel mensen de familie Lulaj heeft vermoord?', zei de tolk, die de Kosovaarse woordenstroom vertaalde.

De 38-jarige verdachte voegde eraan toe dat Deme Lulaj, het slachtoffer, zelfs diens schoonmoeder had vermoord in Kosovo. Of dat bij de rechter bekend was. Zijn advocaat Heuvelmans maakte op dat moment al remmende bewegingen met de linkerhand en diens collega Quint hing achterover in de stoel en schudde van 'nee'.

Ontmaskerd

De in Winterswijk woonachtige Lulaj werd op 29 oktober 2017 aangereden door een auto met Duits kenteken en vervolgens door de bestuurder meerdere keren met een 'pikhouweel of steigerhamer' op zijn hoofd geslagen. Hij overleed een dag later in een ziekenhuis in Nijmegen.

De verdachte kon zijn opwinding dinsdag aan het eind van de zitting niet langer bedwingen. Tot ongenoegen van zijn advocaten, want hij schakelde vlak daarvoor zelfs over in het Duits en daarna op verzoek van de rechter weer terug naar het Kosovaars, en werd ontmaskerd door de vertaling van de tolk.

Hij kon de dochters van Deme Lulaj in 2014 namelijk niet in discotheek Black Diamond in Düsseldorf hebben ontmoet, want die werd pas in oktober 2015 geopend. 'De mensen die ik daar zag waren Bosniërs', betoogde de verdachte aan het eind van een lange zitting. 'Ik ken niemand van de familie Lulaj, ik heb hier niets mee te maken.'

Schuldvraag

Beide dochters en de officier zouden dus onzin hebben verkocht, maar vervolgens brandde de verdachte los en vertelde hij de familie Lulaj, overburen van hem in een Kosovaars dorpje, wel degelijk te kennen. Dat zal voor opluchting hebben gezorgd bij beide dochters van Deme Lulaj, want ze moeten ongetwijfeld met een schuldgevoel hebben geworsteld. Dat schuldgevoel was, behalve de moord op hun vader, dé tragiek die boven de Winterswijkse hamermoord hing.

Wat is het geval: beide dochters kwamen de verdachte tegen in de Duitse discotheek en bij een feest, en dat zou bij de verdachte de gevoelens voor bloedwraak opnieuw hebben losgemaakt. De bloedvete binnen beide families was enigszins gedoofd, maar na het zien van beide dochters was hij 'getriggerd', zoals de officier van justitie het noemde. Zouden beide dochters de verdachte op het spoor van hun vader hebben gezet?

Vele wandelingen

De 38-jarige verdachte, die op zijn zestiende Kosovo verliet en zich in het Duitse Bochum vestigde, was op zijn twaalfde getuige van de moord op zijn vader, die met een houten stok door de broer van Deme Lulaj werd neergeslagen en overleed. Die broer zat voor die moord een gevangenisstraf uit.

Deme Lulaj verliet Kosovo en kwam met zijn vrouw en vier kinderen in Winterswijk terecht. In het Achterhoekse grensdorp bewoog hij zich anoniem en viel vooral op door de vele wandelingen die hij maakte. Dat wist de verdachte ook, zo tekende de officier van justitie op uit monden van getuigen, die diens blauwe Golf al vaker in de buurt hadden gespot.

Brute wijze

De verdachte sloeg volgens haar uiteindelijk op zondag 29 oktober 2017 toe. Letterlijk. Hij zou de wandelende Lulaj op de stoep in de Verlengde Morsestraat in Winterswijk aan hebben gereden en haalde volgens de officier minimaal vijf maal uit met een 'pikhouweel of steigerhamer'.

Het bloed spoot uit het hoofd van het slachtoffer, verklaarden getuigen. 'Hij heeft hem brute wijze het licht uit de ogen geslagen', verklaarde de officier. De vrouw van Lulaj en zijn beide dochters hadden daarvoor al op emotionele wijze de verdachte toegesproken en hem als dader betitelt. Ze kenden geen twijfel.

Net zomin als de officier, die haar eis van achttien jaar gevangenisstraf staafde met meerdere 'pijlers onder de bewijslast', zoals dna-sporen van de verdachte op de jas van Lulaj, de blauwe Golf die op zijn naam stond en waar volgens de verzekering alleen hij in mocht rijden, de mobiele telefoon die opeens verstomde na 28 oktober 2017 waardoor hij 'uit de lucht was', getuigenverklaringen die in zijn nadeel waren, de reis naar Italië waar een broer een ongeluk zou hebben gehad, hetgeen werd tegengesproken door andere broers.

Briefje 5 euro

Op de fatale plek van de moord in Winterswijk was bovendien een briefje van 5 euro in het bloed aangetroffen. 'Dat heeft met bloedwraak te maken', vertelde de officier. Daarmee zou de dader een vergelding hebben willen verbeelden én een vervolg in de bloedvete willen afkopen. Oftewel, een punt achter de ruzie en een mogelijk vervolg van de bloedwraak willen zetten.

Wat ook paste in het plaatje van de broedwraak was volgens de officier de wijze waarop de moord op de vader van de verdachte bij Lulaj werd gekopieerd: 'Stiekem van achteren benaderd en op het hoofd geslagen.'

Ongeduriger

De verdachte reageerde summier in de rechtbank of deed er het zwijgen toe, en werd tegen het eind van de zitting ongeduriger. Zijn advocaten waren toen aan het eind van hun pleidooi, waarin ze alle getuigenverklaringen probeerden te weerleggen. Alsmede het dna-bewijs onderuit wilden halen, want de dna-sporen zouden mogelijk door 'een derde' vanuit de auto zijn overgebracht op de jas van Lulaj.

Maar raadsman Quint vertelde ook dat de verdachte Deme Lulaj in 2011 of 2012 al had ontmoet, toen de Kosovaarse Winterswijker 'onder valse voorwendselen' naar Düsseldorf was gelokt. Volgens de advocaat toonde dat indirect aan dat zijn cliënt niet de dader kon zijn: 'Want waarom deed hij niet eerder en wachtte hij tot 2017? En dan ook nog op klaarlichte dag, dan zou hij wel heel stom zijn.'

In de kaart kijken

Advocaat en verdachte wisselden even een flauw lachje uit, maar Quint schudde kort daarna met het hoofd toen de verdachte zich niet langer kon beheersen en zich voor de rechter, die wel degelijk op de hoogte was van de door hem genoemde feiten, in de kaart liet kijken.

De gebruikelijke eis is vijftien tot achttien jaar, stelde de officier van justitie, maar gezien de 'barbaarse moord met voorbedachte rade' ging ze voor de maximale eis van achttien jaar. De rechter doet op 8 oktober uitspraak in de zogenaamde Winterswijkse hamermoord.

