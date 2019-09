Bezuinigingen brandweer: aantal wagens eruit, posten blijven open

De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) moet de financiële tekorten terugdringen, maar het sluiten van brandweerposten in de regio is daarbij geen optie.

Besparen op materieel is dat wél. Dat zou onder meer betekenen dat sommige brandweerposten een brandweerwagen minder krijgen. Daardoor zouden brandweerposten wel vaker moeten gaan assisteren bij brand bij in het gebied van een naburige post. Ook moeten specialisaties gecentraliseerd worden. Het aantal vee-redwagens zou bijvoorbeeld teruggebracht worden van 17 naar 7 of 9 in de regio.

Meerdere scenario's denkbaar

Directeur Diemer Kransen van de VNOG maakte dinsdagavond tijdens een persconferentie bekend dat er een aantal scenario’s op tafel ligt. De Veiligheidsregio wil vast houden aan het fijnmazig netwerk van brandweerposten.



Dat betekent dat alle 56 posten in principe open blijven. Enige uitzonderingen zouden de posten in Gendringen en Silvolde zijn. Deze liggen zo dicht bij elkaar, dat samenvoeging een optie zou kunnen zijn. Ook is het centraliseren van de verschillende locaties in Apeldoorn nog een mogelijkheid.

Forse tekorten

De VNOG kampte de afgelopen jaren met forse tekorten. Voor het jaar 2018 moesten de 22 gemeenten die de regio vormen (van Harderwijk tot Winterswijk) bijna 3 miljoen euro extra bijleggen. Dit jaar werkt de Veiligheidsregio met een begroting van 54 miljoen euro. Daarvan wordt 44 miljoen door de gemeenten opgehoest. Doel is om in de toekomst onder het budget van 2019 te blijven.



Het bestuur van de VNOG, bestaande uit de 22 burgemeesters van de aangesloten gemeenten, hebben vorige week tijdens een tweedaags overleg meerdere scenario’s opgesteld; naast de huidige situatie zijn een toekomstig ‘basisscenario’ en een ‘basisplusscenario’ geschetst. De gemeenteraden van de deelnemende gemeentes moeten zich daar de komende tijd over uitspreken.

Besparen op materieel

Naast besparingen op materieel wil de Veiligheidsregio investeren in brandpreventie. ‘Aan de voorkant van de vlam’, zoals directeur Kransen het noemt. Hij benadrukt dat de veiligheid in alle scenario’s gegarandeerd blijft en dat het verschil gaat om extra accenten.



De komende tijd worden raadsleden van de aangesloten gemeenten bijgepraat. Eind dit jaar moet er duidelijkheid komen over welk scenario gekozen wordt.

