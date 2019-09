Evacuatie van Arnhem herdacht: 'Nergens was het zo erg als hier'

Historicus Ad van Liempt schetst hoe de evacuatie eruit gezien moet hebben. Hij spreekt van een totale chaos. De evacuatie op zich was misschien nog te verteren, want in Nederland leefde het idee dat de oorlog nog maar kort zou duren. 'Daar was iedereen van overtuigd: het zou nog maximaal drie, vier weken duren. De geallieerden waren er, ze waren bezig', roept Van Liempt in herinnering. 'En toen kwam de grote beproeving.'

Bevrijding blijft maar uit

De Arnhemmers die de stad hadden verlaten dachten gauw terug te kunnen naar hun huizen, maar de werkelijkheid bleek een stuk weerbarstiger. De bevrijding zou nog tot mei op zich laten wachten en in sommige gevallen zelfs nog langer. Van Liempt: 'Het werd steeds moeilijker.'

Ad van Liempt legt uit wat zich afspeelde tijdens de evacuatie en terugkeer (de tekst gaat daaronder verder):

'Het is fantastisch zoals gastgezinnen in Apeldoorn en omgeving de mensen hebben opgevangen, maar houd het maar eens vol. Er zijn voorbeelden dat mensen het niet meer voorhielden om zo op elkaars lip te zitten.'

Slechts een geraamte als huis

Van Liempt las en hoorde verhalen van Arnhemmers die terugkwamen in hun woningen. Althans, als dat er nog stond: in veel gevallen was het huis weggevaagd of stond er alleen nog een geraamte. 'Met een berg puin voor de deur waaruit ze hun spullen konden halen. Dat is een verhaal dat tienduizenden Arnhemmers kunnen vertellen, dat kunnen wij ons niet meer voorstellen.'

Sommige Arnhemmers konden pas in juni terug naar huis, omdat de woning nog niet was vrijgegeven. 'Dan kwamen ze in juni, juli terug en moesten ze puinruimen. Eigenlijk was het nergens zo erg als in Arnhem', zegt Van Liempt.