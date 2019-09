Anouk Vetter wil best sauna pakken om te oefenen voor de hitte in Doha

'Een WK is inderdaad niet meer nieuw voor mij, maar met 40 graden sporten is wel wat anders. Ik heb dat nog nooit gedaan in deze temperatuur.' Maar toch heeft de atlete er alles aan gedaan om zich goed voor te bereiden. 'We hebben trainingskampen gehad, we hebben koelvesten bij ons. Een sauna van te voren pakken zal weinig zin hebben denk ik, maar je kunt het altijd proberen toch', zo lacht de altijd goedlachse Vetter.

Foto: Omroep Gelderland

De WK moeten een hoop goedmaken voor het seizoen van Vetter, die nog weinig heeft kunnen laten zien. Zo beseft ze dat zelf ook. 'Het is wel de bedoeling om te pieken op het toernooi. Het moet nu voor mezelf ook en geloof me, als je er op een WK staat in zo'n stadion dan wil je maar één ding. Heel goed presteren.'

'Zeg niks over mijn mogelijke klassering'

Dat deed Vetter al wel eerder op het WK, twee jaar geleden nog met een bronzen medaille. En ze haalde op het EK al eens een gouden plak. Toch wil de Arnhemse niet te veel ogen op haar gericht hebben. 'Het niveau is op de meerkamp zo verschrikkelijk hoog. Het is wel gaaf om daarmee te strijden. Maar ik zie het wel weer, ik ga niks zeggen over mijn mogelijke eindklassering. De instelling is hard mijn best doen en genieten.'

Foto: Omroep Gelderland