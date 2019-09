'Ik had een offday': Van Vleuten teleurgesteld met brons

Wielrenster Annemiek van Vleuten is erg teleurgesteld over haar prestatie op het WK tijdrijden dinsdag in Yorkshire. De Wageningse werd derde achter winnares Chloé Dygert en Anna van der Breggen.

'Ik ben echt teleurgesteld, het was geen goede dag. Ik heb hier zolang naar toegeleefd en zo hard voor gewerkt, dan is dit gewoon een grote teleurstelling.' Van Vleuten merkte tijdens de rit al dat het niet weer een gouden medaille zou gaan worden, de plak die ze wel in 2017 en 2018 wist binnen te slepen. 'Ik wist dat ik op de klimmetjes het verschil wilde maken, maar dat ging niet. Mijn benen liepen vol en ik zat er niet lekker in. Ik weet dat ik veel beter kan', zo vertelt ze dinsdagavond aan Omroep Gelderland.

'Waarschuwing voor de Spelen'

Annemiek van Vleuten kwam bijna op twee minuten van de Amerikaanse winnares binnen, ze ziet deze dag misschien ook wel als een waarschuwing. Want volgend jaar wil ze op de Olympische Spelen de tijdrit natuurlijk wel winnen. 'Ja, misschien was dit wel een goede waarschuwing. Maar ik ben ook ergens blij dat het gat zo groot is, want ik had nu een offday. Als ik wel een goede dag heb, kan ik dus in de buurt zitten.'

De Wageningse zal de komende tijd nog wel even balen van deze dag. 'Ik had namelijk heel graag die trui weer een jaar aan willen hebben, maar ik moet dit accepteren en dan gaan we op naar zaterdag.'

Want zaterdag staat de wegrit op het programma, dan maakt Van Vleuten weer kans op een medaille.

