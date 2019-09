Vermiste bemanningsleden Lancaster ED470 hebben nu een officieel graf

'Het is fijn om erkenning te hebben van de Britse overheid dat dit de plek is waar het vliegtuig is neergestort en dat onze grootvader hier rust, mijn grootvader', zegt Elissa Campbell-Rumsey. Zij is de kleindochter van de omgekomen Flying Officer Derek Heather.



Een dominee van de Royal Air Force (RAF) leidde een korte dienst op de begraafplaats. Een trompettist van de RAF speelde de Last Post en burgemeester Marianne Besselink legde namens de gemeente Bronckhorst een krans.

'Dit is voor de nabestaanden erg belangrijk'

Peter Monasso is al vanaf 1975 bezig met zijn onderzoek naar de crash vanuit de Achterhoekse Vliegtuigwrak Opgravers Groep (AVOG) en is blij dat er een afsluiting is en erkenning namens de Britten.



'Het is belangrijk dat zes vermiste bemanningsleden ook een officieel graf hebben gekregen', zegt Monasso. 'Dat is voor de nabestaanden erg belangrijk, want vermist is erger dan dood. Dit is een mooie afsluiting van het project dat wij in Zelhem hebben gehad.'

Monasso kijkt met tevredenheid terug op zijn zoektocht. 'De moeilijke vragen die zijn blijven liggen uit de oorlog vergen veel tijd. Het zijn een soort legpuzzels. Ik heb het als een echte uitdaging beschouwd om dit verhaal op te lossen en dat is gelukt.'



Wel betreurt Monasso dat het zo lang duurde voor de Britten erkenden dat het om de Lancaster ED470 ging. 'Ze zijn heel voorzichtig en terughoudend geweest. We zijn blij dat de nabestaanden dit nog mogen meemaken, na jaren van onzekerheid.'

Interesse om resten op te graven

Aan de grafsteen is de tekst Member of the crew of the Lancaster ED470 toegevoegd. Volgens Campbell-Rumsey een stap in de goede richting, maar het blijft voor haar onduidelijk of de resten bij het graf van haar overleden opa zijn. Ze is teleurgesteld dat niet alle namen van de omgekomen bemanningsleden aan de grafsteen zijn toegevoegd.



'Ik denk dat er interesse is om het graf op te graven om te kijken wie er liggen. Want hoewel de Britse regering weigert om er een naam op te zetten, kunnen ze niet met zekerheid zeggen wie er onder het grafteken ligt’, zegt Campbell-Rumsey. 'Dat is mogelijk de volgende stap.'