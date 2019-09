Graafschap College wil winkel als praktijkplek

'Dit gaat een stap verder dan het traditionele stagelopen', aldus het Graafschap College weten over de beoogde inrichting van een Retail lab in de Boliestraat. 'Met deze onderwijsvernieuwing wordt ingespeeld op de behoefte aan toekomstige werknemers die opgeleid zijn om in een betekenisvolle, thema of lifestyle gerelateerde winkel te werken.' Het ROC noemt de ingebruikname van de praktijklocatie voor leerlingen van de opleiding Retail een lang gekoesterde wens die in vervulling gaat. Eerder had het Graafschap College het voormalige V&D-pand op het oog als praktijklocatie.



Naast het zogenaamde ‘Retail lab’ komt in het voormalige winkelpand van Ziengs ruimte voor een loopbaanwinkel, een samenwerkingsverband tussen organisaties die zich bezig houden met werk, scholing en loopbaan. 'Iedereen met een scholings- of loopbaanvraagstuk kan een bezoek brengen aan de Loopbaanwinkel', zo laat het Graafschap College weten.