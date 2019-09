Langgekoesterde wens veteranen komt uit in Loenen

Vijf jaar geleden begon de discussie rondom een veteranenbegraafplaats in Nederland. Uiteindelijk is besloten dat naast het Nationaal Ereveld in Loenen te doen. En juist dat is nieuw, want sinds de jaren tachtig is het Nationaal Ereveld Loenen de rustplaats voor slachtoffers van onder meer de Tweede Wereldoorlog en militairen die tijdens latere missies sneuvelden.

Multifunctioneel centrum

De Stichting Nationale veteranenbegraafplaats Loenen en de Oorlogsgravenstichting sloegen de handen ineen voor zowel een begraafplaats als bijbehorend informatief centrum. Op het terrein van het veteranenkerkhof, aan de zijkant van het Ereveld, komt een multifunctioneel centrum met ruimte voor tentoonstellingen, educatie en het herdenken van vredesmissies. Het centrum krijgt een aula om de begrafenissen te kunnen ondersteunen.



Foto: KAAN Architecten

Theo Vleugels van de Oorlogsgravenstichting: 'Vrede krijg je niet voor niets, daar moet je iets voor doen. Immers staan we in de aarde waar onze oorlogsslachtoffers liggen. En de oorlog is eigenlijk het verlies van de vrede. En dat is de moeite waard om te bewaren.'

Veteranen begraafplaats en educatie moet ogen van jongeren openen

De Stichting Nationale Begraafplaats Loenen wil zich vooral richten op de jongeren. Die zijn zich, volgens Seger baron van Voorst tot Voorst, helemaal niet bewust hoe jong de militairen zijn die Nederland uitzendt. Militairen in de leeftijd van 19 of twintig jaar oud. Het is heel goed dat mensen zien wat Nederland doet en waarom we die militaire bijdrages leveren.

Foto: KAAN Architecten

De veteranenbegraafplaats en het nieuwe gebouw worden volgend jaar in gebruik genomen.