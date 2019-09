NEC in gesprek met buitenlandse investeerders: 'Zakelijke deal, geen zeggenschap'

NEC is dichtbij een overeenkomst met één of meerdere buitenlandse zakenmensen om de Nijmeegse club financieel weer in rustig vaarwater te krijgen. Een overname is niet aan de orde.

Directeur Wilco van Schaik bevestigt dat NEC in gesprek is met een aantal financiers die rendement zien in de eerste divisieclub. NEC heeft op zijn beurt hulp nodig, nu een gapend gat in de begroting sluitend gemaakt moet worden. Het gaat om een bedrag van meer dan zeven ton.

Jeugdacademie

Mikhail Ponomarev is één van de mogelijke geldschieters voor het noodlijdende NEC. De Rus was ook al aanwezig in De Goffert om de Gelderse club met eigen ogen te bekijken. 'Hij is zelf de voorzitter van KFC Uerdingen dat ook in ons geïnteresseerd is. Dan gaat het bijvoorbeeld om hoe wij onze jeugdacademie, marketing en commercie hebben opgebouwd. Daar willen ze misschien wel kennis mee vergaren. Zo zijn we, via een Nijmeegse relatie, met elkaar in contact gekomen. '

Rendement

'Nee, natuurlijk is dit geen liefdadigheid. Als we tot een zakelijke deal komen, want daar draait het om, dan gaat het deze mensen om rendement en vragen ze gewoon rente en geven wij natuurlijk een goed verzekerd onderpand. Daarnaast kunnen wij weer eens in andere markten, competities en businessmodellen kijken. Dat heeft voor ons weer zijn voordelen', verklaart Van Schaik.

Ponomarev werd dit jaar ook al in verband gebracht met het noodlijdende Roda JC. De Rus werd genoemd als nieuwe eigenaar in Zuid-Limburg, maar concreet werd die interesse nooit.

Achterstallige betalingen

'We zijn met een aantal partijen in gesprek', vervolgt Van Schaik die benadrukt dat het geld vooral nodig is omdat betalingen, die NEC nog tegoed heeft, achterblijven. Het gaat dan met name om de transfer van Ferdi Kadioglu naar Fenerbahce. 'Het zijn delen van de transfer van Jahanbakhsh en ook het geld van Groeneveld en Kadioglu waar we nog op wachten. Daarom kunnen we nu ook delen van onze huur van het stadion niet betalen. Het liefst komen we met één partij tot een akkoord, dat geeft altijd minder rompslomp.'

KNVB regels

De directeur ontkent dat een overname van NEC in de lucht hangt. 'Er zijn geen afspraken gemaakt over aandelen of over zeggenschap. Een overname is ook niet in mijn handen. Maar het kan de komende jaren wel een optie zijn richting de toekomst. De sportwereld verandert, daar kun je je ogen niet voor sluiten. Maar voor nu is het niet aan de orde. Het mag ook niet volgens de KNVB-regels. Ponomarev is namelijk al eigenaar van KFC Uerdingen en een eigenaar van een andere club mag ook niet grootaandeelhouder van een tweede club zijn volgens de KNVB-regels.'