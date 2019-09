Tsjechische schipper bekeurd voor verkeerd ontgassen op de Waal

Een 29-jarige Tsjechische schipper van een motortankschip is op de Waal ter hoogte van IJzendoorn beboet omdat hij zijn lege tanks ontgaste zonder vlamkerende roosters. En dat mocht hij in dit geval niet doen.

Ontgassen doen schippers wanneer zij hun lading hebben gelost en ergens anders weer een nieuwe lading moeten halen. Tussendoor moeten de tanks leeg zijn en gasvrij en dat doen de schippers door te ontgassen. Omdat die gassen gevaarlijk kunnen zijn, moet het ontgassen bij een gasconcentratie van meer dan 10 procent plaatsvinden met vlamkerende roosters.

'Niet boven de 10 procent'

De Tsjechische schipper zei dat zijn gasgehalten niet boven de 10 procent kwamen, maar agenten wilden dat even controleren. Uit die controles bleek de concentratie wel degelijk hoger te liggen. De schipper had dus wél vlamkerende roosters moeten gebruiken.

Schippers ontgassen soms niet via die roosters, omdat er meestal maar één opening is met zo'n rooster. Als je andere openingen gebruikt, is zo'n tank sneller ontgast.

Niet ontgassen bij steden

Het ontgassen van deze schipper leverde niet meteen een gevaar op voor de mensen in de omgeving, maar wel voor mensen aan boord. Met de locatie was niets aan de hand: op dit stuk van de Waal was het de schipper toegestaan te ontgassen. Dat mag in de omgeving van Arnhem en Nijmegen bijvoorbeeld helemaal niet, omdat er teveel bebouwing is.

De politie heeft proces-verbaal opgemaakt tegen de schipper. De officier van justitie bepaalt hoe hoog de boete wordt.