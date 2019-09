Moeder omgebrachte Romy biedt minister petitie aan: bijna 90.000 handtekeningen

Gaan de straffen in het jeugdstrafrecht omhoog? Marion Nieuwburg hoopt van wel en strijdt daarvoor. In 2017 werd haar dochter Romy uit Hoevelaken op 14-jarige leeftijd gedood door een jongen die net zo oud was als zij.

Woensdag biedt Romy's moeder minister Sander Dekker van Rechtsbescherming een petitie aan met bijna 90.000 handtekeningen. Dat doet ze voorafgaand aan het Kameroverleg over jeugdstrafrecht.

De rechter legde de jongen die Romy doodde één jaar jeugddetentie en jeugd-tbs op, de maximale straf die een jongere onder de 16 jaar kan krijgen. Dat vindt Romy's moeder een te lage straf: 'Wij zien het niet echt als straf. Het is vooral behandeling en eigenlijk wil de overheid dat de daders zo snel mogelijk teruggaan in de maatschappij, want daar is alles op gericht. Maar wij vinden dat ze eigenlijk helemaal niet meer geschikt zijn voor de maatschappij. Ze zijn gewoon zwaar ziek.'

Ouders vermoorde Savannah en Nick steunen petitie

De ouders van de ook door minderjarigen vermoorde Savannah Dekker en Nick Bood hebben zich aangesloten bij de petitie. 'Wij richten ons op een gevangenisstraf van minimaal 2 tot maximaal 5 jaar voor 14- tot 18-jarigen, zodat de rechter zelf gradaties aan kan brengen naar de aard van het delict. Nu heeft een rechter geen keus. Ook op 16- tot 18-jarigen zou sneller het volwassenenstrafrecht toegepast moeten worden.'

Minister Dekker is niet van plan de straffen te verhogen, schrijft hij aan de Tweede Kamer: 'Bij jongeren gaan we ervan uit dat hun ontwikkeling nog is bij te sturen. Het gunnen van een tweede kans telt dan ook zwaarder dan bij volwassenen.'

'Er zijn gevallen waarbij het noodzakelijk is een jongere die een ernstig delict heeft gepleegd langdurig te behandelen, omdat het risico bestaat op herhaling. Voor die gevallen is de jeugd-tbs bedoeld. Deze maatregel duurt maximaal zeven jaar en kan daarna worden omgezet in volwassenen-tbs als de veiligheid van de maatschappij daarom vraagt.'

Geen noodzaak

In combinatie met de mogelijkheid om bij 16- en 17-jarigen het volwassenenstrafrecht toe te passen, maakt dat volgens de minister een passende reactie op zeer ernstige delicten mogelijk. 'Alles afwegende zie ik geen noodzaak om de detentieduur voor 12- tot 18-jarigen te verhogen.'

Hoe de Tweede Kamer hierover denkt, moet woensdagavond blijken.

