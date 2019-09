Brugklassers van Rhedense minima krijgen gratis smartphone

door Huibert Veth

Een gratis laptop, schooltas en wifi waren al beschikbaar voor kinderen van Rhedense minima. Daar komt nu een gratis smartphone bij. De smartphone was een advies van de scholieren zelf, die mee mochten doen in de evaluatie. Dit sluit volgens het rapport aan op een toenemende digitaliseringstrend.

'Smartphone is basisvoorziening'

Middelbare scholen communiceren steeds vaker via internet. De smartphone zou daarmee een basisvoorziening zijn geworden. De verwachting is dat zestig kinderen van deze regeling gebruik zullen maken. Er is 20.100 euro beschikbaar gesteld voor de telefoons en prepaidkaarten. Begin 2020 wordt de pilot geëvalueerd.

De gemeenteraad zou de volledige evaluatie van het minimabeleid dinsdagavond ter kennisneming vaststellen. Maar de SP wil hier op de volgende vergadering over in debat. De smartphoneregeling is na het collegebesluit al in werking getreden. Of hier inmiddels al gebruik van is gemaakt, kon wethouder Gea Hofstede niet zeggen. De uitvoering ligt bij Stichting Leergeld.

