Oldtimerfestival Meddo vol gas op nieuwe plek

'Ik hoor allemaal goede berichten', zegt organisator Bert Bollen van het Oldtimerfestival in Meddo. 'De sfeer is hier net zoals altijd gemoedelijk.' Ook de deelnemers en bezoekers zijn tevreden met de nieuwe, wat kleinere locatie. 'De vorige locatie was alleen wat groter', vertelt bezoeker Iris Kemper, die het compacte terrein ook kan waarderen. 'Hier staat alles wat dichter op elkaar, zodat je niet zo ver hoeft te lopen.' In totaal mocht de organisatie ruim 1100 trekkers en motoren verwelkomen aan de Eibergseweg. Meer dan het duizendtal voertuigen dat gemiddeld afkwam op de locatie aan de Illegoorseweg.



Volgens de organisatie is er nog geen witte rook over de locatie waar de volgende editie van het Oldtimerfestival wordt gehouden. 'Misschien kunnen we terug naar het oude terrein', vertelt Bulten. 'Maar daar zullen we ook aanpassingen moeten doen. De hoop is dat we in de toekomst hier of op de oude locatie terecht kunnen. Maar dat moet zich nog uitwijzen.'