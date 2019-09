Neergestoken man naar het ziekenhuis

In het Mheenpark in Apeldoorn is maandagavond een steekincident geweest. Een 21-jarige man uit Eindhoven is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

De steekpartij vond vlak voor middernacht plaats bij sporthal Mheenpark in Apeldoorn. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. De politie heeft ook nog niemand aangehouden.

Volgens een woordvoerder van de politie is het incident nog in onderzoek: 'De gewonde man moet ook nog aangifte doen.' Het is bij de politie ook niet bekend of de man nog in het ziekenhuis is.