Moeder mishandelde 'campingjongen' Winterswijk gearresteerd in rechtbank

De Duitse moeder van het jongetje dat in 2017 werd mishandeld op een camping in Winterswijk, is dinsdag direct na een beroepszitting in deze zaak opgepakt. De vrouw moet in haar thuisland nog een straf uitzitten voor de mishandeling van een van haar andere kinderen.

door Lonneke Gerritsen

Beide ouders moesten vandaag voor het gerechtshof in Arnhem verschijnen voor de mishandeling van hun destijds 8-jarige zoontje in Winterswijk. Vrijwel direct na de zogeheten regiezitting in de hoger beroep-zaak gebeurde het: in de hal van het gerechtsgebouw werd de 36-jarige Duitse moeder aangehouden. Voor haarzelf kwam dit als een schok. Ze was dan ook in tranen.

De vrouw moet in Duitsland nog een straf uitzitten voor de mishandeling van haar oudste zoon. Het gezin was daarom in 2017 'gevlucht' naar een camping in Winterswijk waar ze tenminste een half jaar verbleven, tot de aanhouding van beide ouders voor de mishandeling en verwaarlozing van het jongetje van 8.

Dochters zien

De vrouw had zojuist tijdens de regiezitting van het hof gehoord dat haar voorlopige hechtenis tot aan de inhoudelijke behandeling zou worden geschorst, net als die van de vader van de jongen. Ze mocht zelfs weer - onder voorwaarden - contact hebben met haar twee dochters. Ze was hier zichtbaar opgelucht over. Vijf minuten later was ze in tranen.

Verder zijn tijdens de regiezitting nog de onderzoekswensen van alle partijen besproken. Zo willen de advocaten een aantal getuigen horen, zoals de campingeigenaar en de oma van de kinderen. Over twee weken zal het gerechtshof uitspraak doen over deze onderzoekswensen. Wanneer de beroepszaak inhoudelijk wordt behandeld, is nog niet bekend.

'Als een zwijn behandeld'

In juli 2017 werd het destijds 8-jarige jongetje in alle vroegte gevonden, toen hij de koelkast van een ander gezin op de camping plunderde. Hij was naakt, zag er sterk vermagerd uit en zat onder de striemen en zweren. Het kind leek 5 jaar in plaats van 8.

De jongen vertelde de politie dat hij regelmatig in een kist moest en dat hij alleen 's morgens te eten kreeg. Dan gaven zijn ouders hem droog brood, soms beschimmeld. Volgens één van zijn zusjes werd haar broer door hun ouders als 'een zwijn' behandeld. De vader en moeder zeiden dat de jongen regelmatig 'onhandelbaar' was, maar ontkenden de zware mishandelingen.

De rechtbank veroordeelde beide ouders vorig jaar tot drie jaar cel voor mishandeling, verwaarlozing en vrijheidsberoving. Het Openbaar Ministerie en de vrouw gingen tegen die uitspraak in hoger beroep.

