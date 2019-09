'Ik haat je zó intens', emoties lopen hoog op bij zitting 'hamermoord'

De in Winterswijk woonachtige Deme Lulaj werd 29 oktober 2017 aangereden door een blauwe Golf met Duits kenteken en vervolgens door de bestuurder meerdere malen met een 'pikhouweel of steigerhamer' op het hoofd geslagen. Het slachtoffer overleed een dag later in het Radboudumc in Nijmegen aan de gevolgen van zijn verwondingen.

Bloedwraak

De verdachte werd twee weken later, op 11 november, tijdens een controle op de grens van Duitsland en Oostenrijk aangehouden en is later door Duitsland overgeleverd aan Nederland. De 38-jarige verdachte was woonachtig in het Duitse Bochum en kwam net als het slachtoffer uit Kosovo.

De rechtbank gaat uit van bloedwraak. Beide families woonden in Kosovo bij elkaar en de verdachte was op 12-jarige leeftijd getuige van de moord op zijn vader, die door de broer van Deme Lulaj met een stuk hout op het hoofd werd geslagen. Die broer zat daarvoor een gevangenisstraf uit.

Duitse discotheek

De dochters van Deme Lulaj kwamen met de verdachte in contact in een Duitse discotheek, waar hij op dat moment werkzaam was als portier. De onrust nam sindsdien toe. Deme Lulaj voelde altijd al de dreiging van een aanslag en was ook onzeker als hij Kosovo bezocht.

De verdachte ontkende dinsdagmorgen alle betrokkenheid bij de moord, hoewel er dna-sporen op de jas van het slachtoffer zijn aangetroffen. 'Ik heb er niets mee te maken', zei hij meermaals, of deed er het zwijgen toe.

Psychische problemen

De aanwezige familie Lulaj moest tot kalmte worden gemaand en kwamen met emotionele oproep richting de rechtbank. Ze verklaarden allen psychische problemen te hebben, hun leven is verwoest sinds de moord op hun man en vader. 'Op het moment dat de kist via de touwen naar beneden zakte, was het alsof een kogel door mijn hart werd geschoten', verklaarde een dochter huilend.

De zitting wordt vanmiddag vervolgd met de betogen van de officier van justitie en de advocaat van de verdachte.

