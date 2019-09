(Noot)voorraad gezocht voor eekhoornopvang in Lunteren

Met een bak vol pitten, zaden en noten loopt Brigitte door de tuin. In de beschutte volière springt een eekhoorn van een tak op de een stuk touw en weer terug. Voorzichtig zet Brigitte de voederbak in het hok neer. ‘Het blijven wilde dieren’, vertelt Brigitte als ze het hok uitkomt.

In mei 2018 heeft ze haar eigen stichting ‘Eekhoornopvang Neder-Veluwe’ opgericht. Sindsdien staat Brigitte, soms letterlijk, dag en nacht voor de roodharige diertjes klaar. ‘Het zit in hun genen, maar we doen er ook alles aan om ze wild te houden. De eekhoorns die hier nu nog in de opvang zitten zijn eekhoorns die in die hele hete droge periode hier gekomen zijn. De nesten waren in die periode niet heel erg goed. Ze ze zijn allemaal wat klein, dus de kans is heel groot dat ze gewoon moeten overwinteren hier.’

In een schuurtje in de tuin zuigt Brigitte met een spuitje warme melk op. Ze loopt naar een hokje toe waar een oranje fleece dekentje ligt. Met nog slaperige oogjes komt er een klein baby eekhoorntje tevoorschijn, die met gemak in de hand van Brigitte past. ‘Dit jong is nog niet zo lang bij ons binnen’, vertelt Brigitte, terwijl de eekhoorn met al zijn kracht aan de spuit zuigt. ‘Dit eekhoorntje moet eind augustus geboren zijn en dat komt eigenlijk bijna nooit voor. Om de jonge eekhoorntjes een warm en beschut plekje te bieden ben ik op zoek naar mensen die slaapzakjes willen maken waarin ze kunnen schuilen. Ik ben zelf niet zo handig dus ik zou daar heel blij mee zijn.’

De tekst gaat verder onder de foto:

Op dit moment zitten er 25 gewonde of verweesde eekhoorntje in de opvang. In de natuur zijn alle eekhoorntjes op dit moment druk bezig om hun wintervoorraad aan te leggen. En daarom is Brigitte nu ook op zoek hazelnoten, walnoten, tamme kastanjes en beukennootjes.

'Ze eten veel voedsel dat in het najaar groeit, dus eigenlijk op dit moment,’ vertelt Brigitte. ‘Ik wil ook een wintervoorraad gaan aanleggen zodat ik alle jonge eekhoorntjes in het voorjaar al hetzelfde voedsel kan gaan geven als dat ze in het najaar zelf moeten gaan zoeken. Daarom ben ik naast iemand die zakjes voor mij kan maken ook op zoek naar nootjes.'

Kunt u Brigitte helpen? Kijk dan op https://www.gelderlandhelpt.nl.





